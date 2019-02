90-TALLSSTJERNER:F.v. øverst: Tori Spelling, Jennie Garth, Gabrielle Carteris Brian Austin Green, Ian Ziering og Jason Priestley. Foto: AP

Disse gjør comeback med «Beverly Hills 90210»

For godt til å være sant? Nei da, alle seks har takket ja til å være med i nye «Beverly Hills».

19 år har gått siden Fox rundet av den 10 år lange TV-serien. Fans verden over sørget da Jason Priestley (49), Jennie Garth (46) og de andre stjernene forlot skjermen.

Men nå kommer de tilbake. Priestley, Garth, Ian Ziering (54), Gabrielle Carteris (58), Brian Austin Green (45) og Tori Spelling (45) er aktuelle i en runde i sommer, med totalt seks episoder, melder Variety, US Weekly og mange andre medier.

Den nye tittelen blir rett og slett bare «90210».

Fox bekrefter at de seks skuespillerne gjør reprise, «ikke som de rollefigurene fansen forelsket seg i, men forbedrede versjoner av seg selv».

Chris Alberghini og Mike Chessler, som produserte den fem år lange «Beverly Hills»-spinoffen for noen år siden (der noen få av de originale stjernene viste seg), står bak roret også her. De seks skuespillerne blir alle medprodusenter.

Shannen Doherty (47), som fikk sparken fra TV-serien i 1996 på grunn av rebelsk oppførsel, dukker ikke opp i nyinnspillingen. Heller ikke Luke Perry (52) er med.

Mye har skjedd i livene til skuespillerne etter at originalserien tok farvel, i form av ekteskap, skilsmisser og barnefødsler. Tori Spelling har hyppig skapt overskrifter for sitt turbulente privatliv, mens Shannen Doherty har fått behandling for kreft.

Jason Priestley har sittet bak murene etter fyllekjøring.

Alle har figurert i mer eller mindre suksessrike serier.

POPULÆRE: Slik så de ut i 1992: Bak f.v.: Ian Ziering, Gabrielle Carteris og Jason Priestley. Foran f.v.: Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling, Luke Perry og Shannen Doherty. Foto: TV 2