TV-AKTUELL: Jennifer Aniston på Hollywood-premieren til «Dumplin’», der hun spiller tidligere skjønnhetsdronning og mor til en tenåring. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Netflix bladde opp 850 millioner kroner for «Friends»

2018-12-07T17:02:47Z

Jennifer Aniston (49) fryder seg over at den gamle TV-serien er så populær at TV-kanalene fortsatt blar opp svimlende summer.

Torsdag ble det klart at strømmegiganten Netflix betalte hele 100 millioner dollar – 850 millioner kroner – til Warner Media for å kunne tilby «Friends (Venner for livet)» til sine abonnenter også ut 2019.

– Jeg synes det er helt overveldende at publikum fortsatt har så mye kjærlighet og appetitt for serien, sier Aniston til Fox News .

Skuespilleren fylte rollen som Rachel i komiserien.

Hun mener det sier mye om serien at den fortsatt appellerer med tanke på at verden så veldig annerledes ut da den ble spilt inn.

– På den tiden tilbrakte folk faktisk tid med hverandre og snakket sammen, sier 49-åringen, som i disse dager er aktuell med den nye Netflix-filmen «Dumplin’».

«Friends» gikk på lufta i 10 år på NBC – fra 1994 til 2004. Totalt 236 episoder ble spilt inn. I Norge var det TV 2 som sendte den mens serien fortsatt var i produksjon. I disse dager er det TVNorge som viser repriser.

Situasjonskomedien handler om en gruppe på seks venner i midten av 20-årene som lever livene sine tett på hverandre. Fansen får følge dem gjennom gleder og sorger, kjærlighet, oppbrudd, giftermål, skilsmisser og barnefødsler.

Aniston har tidligere uttalt at hun gjerne kunne tenke seg å blåse liv i «Friends» igjen.

– Jeg fantaserer om det. Det er virkelig den beste jobben jeg noensinne har hatt, uttalte hun til InStyle i sommer .

Medskuespiller Matt Le Blanc har derimot vært tydelig på at han ikke er interessert i en gjenforening .

«Friends» vant en rekke priser, deriblant seks Emmy-statuetter.

NB: I «Dumplin’» får Aniston og resten av skuespillerne drahjelp av countrydronning Dolly Parton (72), som har spilt inn mange av sine største klassikere på nytt til bruk i Netflix-filmen.