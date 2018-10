TVILLINGER: - Vi har hele livet hatt et nært forhold, selv om vi har hatt det som søsken flest - med både opp- og nedturer. Litt krangling har det blitt, sier «Farmen»-Paals tvillingbror, Chris, til VG. Foto: CICILIE S. ANDERSEN, VG

Paal Nygård ute av «Farmen»: – Jeg får høre at jeg er en blærete, femi klyse

TV 2018-10-21T20:05:54Z

«Farmen»-deltageren føler seg feil framstilt på TV. Nå snakker han også ut om det han mener er et tabubelagt tema, og som har preget ham i store deler av oppveksten.

Publisert: 21.10.18 22:05 Oppdatert: 21.10.18 22:26

Høstens fjerde tvekamp i «Farmen» ble nok en gang en guttekamp, denne gangen mellom kompisene Paal Nygard (27) og Nikolai Aspen (22). Og etter en dramatisk tvekamp i øksekast ble det til slutt klart at det er Paal som må forlate gården i Finnskogen.

– Det er selvfølgelig ikke ønskelig å ende opp i kamp mot Nikolai. Vi begge visste at den som kom tilbake hadde én kamerat mindre på gården. Vi spurte Kjetil (Nørstebø, storbonden, journ. anm.) direkte i forkant av valget om det kom til å bli guttekamp, men han svarte så unnvikende at vi skjønte det kom til å bli sånn. Jeg ser det uansett som en bragd å klare meg i fire uker, sier han til VG.

Dermed er faktum at fire menn har røket på rekke og rad ut av «Farmen».

– Framstilt mer lat enn jeg er

– Guttene har rett og slett blitt «blindsided» av jentene, vi har ikke hengt med i timen. Jentene har hatt en utspekulert plan, og det er bittert nå i ettertid. Det er en kjip situasjon - også for seerne, mener 27-åringen.

Den siste uka på «Farmen»-gården har Paal tilsynelatende fremstått som litt i overkant lat. Dette ble også tatt tak i da storbonden Kjetil tidlig i uka i kjeftet på ham i plenum for å ha holdt på med hesten i mellom ti og 15 minutter mens de andre jobbet.

Til VG forteller «Farmen»-deltageren at også seerne har bitt seg merke i «latskapen».

– Folk har tatt kontakt med meg og sagt at jeg er en blærete klyse, en femidott av en bygutt fra Fredrikstad, som ikke vet hva han driver med. Noen sier at jeg ikke burde vært med i det hele tatt. Men nå synes jeg nok at TV 2 har framstilt meg mer lat enn jeg egentlig var da.

– Det virker jo som at jeg bare ligger og sover og spiser plommer. Sannheten er at ja, jeg gikk på lavgir siste uka, men jeg var fortsatt ute på åkeren med ljåen til jeg fikk blemmer på hendene. Det er jo interessant at jeg har fått flere meldinger fra andre «Farmen»-deltagere som reagerer på hvordan jeg er framstilt. Men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg er verken lei av eller sint på TV 2, sier Paal, som tar seg tid å svare på flere av tilbakemeldingene han får.

– Jeg ble beskrevet som tjukk

Paal Nygård er del av en søskenflokk på tre, oppvokst i Fredrikstad. Han har et nært forhold til broren Dan (32), men kanskje et litt ekstra nært forhold til tvillingbroren, Chris (27).

– Det er klart, man får alltid et spesielt bånd når man er tvillinger. Chris har alltid vært der. Man deler alt av både opp- og nedturer i livet. Men til tvillinger å være, så er vi ikke like i det hele tatt, vi er absolutt ikke som to dråper vann. Det tror jeg ikke at alle forstår.

Og livet har ikke vært en eneste stor opptur for «Farmen»-Paal. Helt siden barneskolen har han nemlig slitt med et anstrengt forhold til sin egen kropp. Ifølge ham selv startet det allerede på barneskolen.

– Vi hadde en lek på skolen, der vi skulle beskrive hverandre med adjektiv. Da var det en som beskrev meg som «tjukk». Jeg ble veldig lei meg, og husker det godt den dag i dag.

– Ubehagelig

Han understreker at han aldri har vært overvektig og at han alltid har hatt en sunn og frisk kropp. Men det er her tvillingbroren Chris kommer inn:

– Han har alltid vært mye slankere, mens jeg har vært den «grovere» moroklumpen. Det har vært litt kameratslig mobbing mellom oss brødrene, jeg var tyngre og kunne legge meg oppå han, mens han kontret med å kalle meg tjukk. Dette har fulgt meg litt i livet. Jeg har liksom følt at jeg har hatt en kropp som ikke helt passer inn i malen for samfunnet.

Paal brukte broren Chris’ sin kropp som «referanse» for hvordan en kropp skulle se ut. Og det var spesielt på sommeren at han kunne kjenne ekstra på presset.

– Det har hendt at jeg ikke ikke har villet bade eller slenge av meg t-skjorta fordi jeg har følt det ubehagelig å stå der i bar overkropp. Og når jeg soler meg, ligger jeg helt bevisst på magen. Og hvis noen har slengt en stygg kommentar til meg, er det ikke til å stikke under en stol at jeg bare har ledd det bort - selv om jeg synes det har vært sårende.

– Tabubelagt

Hans anstrengte forhold til egen kropp har fulgt ham helt til i dag.

– Jeg har fortsatt «styggen på ryggen», og har alltid følt meg tjukk og ikke god nok. Men det var verst tidlig i tenårene. Men man må bare lære seg å akseptere at folk ser forskjellige ut. Kropp er topp uansett, og man bør jo heller verdsette at man er sunn og frisk, framfor at man er slank og veltrent. Men det er klart, det er noe tabubelagt ved å være mann og ha kroppskomplekser.

– Har du snakket med noen om dette?

– Nei, jeg har egentlig ikke snakket åpent om dette med noen. Og det er kleint å snakke med gutta om komplekser. Jeg har heller fleipet og ledd det bort og holdt det skjult, siden jeg synes det har vært ubehagelig å prate om, sier den hjemsendte «Farmen»-deltageren til VG.