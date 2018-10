TV-YNDLING: Sofia Vergara, her på Golden Globe for en tid siden. Foto: Jordan Strauss /AP

Sofia Vergara topper pengegaloppen

«Modern Family»-stjernen Sofia Vergara (46) har til smør på brødskiva og vel så det.

For syvende året på rad troner den colombiansk-amerikanske skuespilleren Forbes’ liste over verdens best betalte TV-kvinner. Med en årslønn på over 350 millioner kroner – vel å merke før skatt – danker Vergara ut samtlige andre kvinner i bransjen.

Det er ikke bare skuespillerjobben som sikrer klingende mynt i kassen. 46-åringen har i tillegg flere modellkontrakter, blant annet for sjampo og ansiktskremer. I tillegg er hun trekkplaster for en kaffeprodusent og en møbelfabrikant. Selve episodehonoraret i «Modern Family» skal ligge på i overkant av åtte millioner kroner.

«Big Bang Theory»-stjernen Kaley Cuoco (32) havner på andreplass på rankingen – i år som i fjor – med om lag 200 millioner kroner i perioden 1. juni 2017 til 1. juni 2018. Rett under henne på listen finner vi talkshow-stjernen Ellen DeGeneres (60) – med i overkant av 190 millioner kroner.

I går kunngjorde Forbes listen over de mannlige skuespillerne som tjente mest i samme periode. Der er en annen «Big Bang Theory»-yndling i tet – Jim Parsons (45) med opp mot 250 millioner kroner.

Vergara har seilt i kraftig medvind de siste årene. Ikke bare er hun en gjenganger på lister over verdens mest attraktive kvinner . For tre år siden giftet hun seg med Hollywood-stjernen Joe Manganiello (41) , og fikk samme år egen stjerne på Hollywood Walk of Fame .

