KRITISK: Ari Behn er premiereklar med «Ari og halve kongeriket» på TV3 neste uke, men skulle gjerne ønske at dokumentarserien ikke ble sendt i det hele tatt.

Ari Behn-venn om isfronten: – Jeg er veldig lei meg

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 02.03.18 20:23 Oppdatert: 02.03.18 22:25

Ari og regissør Katharina Gellein Viken har vært gode venner i syv år. Så smalt det skikkelig. – Kjempeleit, sier hun.

Fredag ble det kjent at Ari Behn (45) har satt seg fullstendig på bakbeina rundt TV3 -dokumentaren «Ari og halve kongeriket», der regissør og Aris gode venn, Katharina Gellein Viken, har fulgt ham i tiden etter skilsmissen med prinsesse Märtha Louise (46).

Ari skal først ha godkjent innholdet i dokumentaren, men etter å ha konferert med familie og venner ombestemte han seg, og nektet TV3 å vise serien, noe hverken produksjonsselskapet Bifrost Media eller kanalen finner seg i.

– Veldig glad i Ari

Det er Katharina Gellein Viken i Bifrost Media som har laget dokumentaren. Og til VG legger ikke Viken skjul på at hun synes det er svært trist at det har kommet så langt som dette.

– Jeg synes det er kjempeleit og jeg er veldig lei meg for at dette nå blir en pressegreie med negative overskrifter. Jeg er veldig glad i Ari, vi har tross alt jobbet lenge sammen om dette, sier hun.

For det er nettopp vennskapet mellom de to som gjorde at dette prosjektet ble satt igang i utgangspunktet.

– Vi har vært gode venner i syv år, og det var også derfor vi bestemte oss for å gjøre dette prosjektet sammen, forteller regissøren.

– Klør meg i hodet

VG har fått innsyn i kontrakten mellom Ari Behn og produksjonsselskapet. Punkt 6 i avtalen sier at «Part 1 (Ari Behn) skal ha en meningsfull dialog/konsultasjon på tittel og redigering av dokumentaren».

Og det er her stridens kjerne ligger.

– Jeg klør meg i hodet selv. Derfor har jeg bedt TV3 og produksjonsselskapet om å sende meg avtaleverket og de godkjenninger som foreligger. Produksjonsselskapet mener at Ari har godkjent innholdet, mens Ari mener at han ikke har godkjent det. Derfor har jeg bedt om dokumentasjon dette, forteller Aris advokat, John Christian Elden, til VG.

Regissør og dokumentarskaper Katharina Gellein Viken mener at dette punktet i kontrakten ikke henviser til at Ari skal «godkjenne» innholdet, men at han skal «konsulteres».

– Uheldig og leit

– Den avtalen sier ingenting om at han skal godkjenne det som sendes. Det er for øvrig også høyst uvanlig i TV-produksjon. Han fikk se det, og godkjente det skriftlig og muntlig. Så gjør han en helomvending nå.

Og:

– Konsultert, det ble han. Og han godkjente det både muntlig og skriftlig. Jeg synes situasjonen er veldig merkelig. Vi snakker om en dyr og krevende jobb, og når han godkjenner produktet, blir det også godkjent «i rekkene» og gjort klart til å sendes. At han da snur rett før det skal på lufta er uheldig og leit.

Hun stiller seg uforstående til at Ari plutselig skal ha snudd etter først å ha godkjent dokumentaren.

– Mitt inntrykk er at han var hundre prosent inne for det som skulle sendes. Det skjedde ingenting forstyrrende rundt dette før det kom en ny manager på banen, sier Viken, som heller ikke forstår hvorfor han vil ha den stanset.

– Hva som er så ille forstår jeg ikke. Det er en positiv dokumentar og heller ikke kontroversiell eller skadelig for Ari. Som venn ville jeg jo aldri laget noe sånt.

Håper på «minnelig løsning»

Hun erkjenner at hun har snakket med Ari etter presseoppslagene fredag, men ønsker ikke å kommentere hva som kom frem i de samtalene.

Advokat John Christian Elden tror ikke det vil være noe poeng i å gå rettens vei for å prøve å stanse premieren av «Ari og halve kongeriket» neste torsdag, men håper at de likevel kommer fram til en minnelig løsning.

– Jeg håper jo at motparten vil holde seg til sin del av avtalen og at Ari dermed får ha kontroll på hva som kommer ut. Det er det kravet vi har fremsatt foreløpig. Men vi har ikke fått svar på våre henvendelser til TV3, noe vi ser på som rart siden de jo har uttalt seg til pressen, sier han.

Pressesjef i TV3, Line Vee Hanum, forteller til VG at de selvsagt ønsker å komme til enighet med alle parter. Men:

– Vi vil samtidig understreke overfor Elden at TV3 ikke har noen avtale med Ari Behn. Han må henvende seg til produksjonsselskapet Bifrost media. TV3 har blitt informert om at Ari Behn har fått anledning til å se episodene som er ferdigstilt, og at han faktisk har gitt sitt samtykke til innholdet. Vi er ikke kjent med at det eksisterer en avtale om at Behn skal ha full kontroll på hva som kommer ut, sier hun.

Etter hva VG kjenner til skal Ari og familien ha reagert på hvordan han er framstilt i TV3-dokumentaren, samtidig som de mener at han i produksjonsperioden var på et sted i livet der han aldri burde blitt fulgt av TV-kameraer.