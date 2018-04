KOPI: Antonio Banderas i en scene fra serien om Pablo Picasso. Foto: National Geographic

Slik ser Antonio Banderas ut som Picasso

Publisert: 17.04.18 14:31

Hollywood-stjernen Antonio Banderas (57) trer inn i rollen som en av verdens mest berømte kunstnere.

National Geographic melder at storserien med den spanske Hollywood -stjernen får norgespremiere søndag 22. april.

Serien er en del av prisbelønte «Genius», som i første sesong tok for seg livet til Albert Einstein.

«Genius: Picasso» starter i den spanske kystbyen Malaga – Picasso og Banderas’ fødeby – og skildrer hendelsene og valgene som formet den unge kunstneren og la grunnlaget for hans suksess som kunstner, skriver TV-kanalen i kunngjøringen.

Serien hadde førpremiere i Los Angeles mandag. Da dukket hovedrolleinnehaveren opp med sin nye, unge kjæreste, Nicole Kimpel (27), i armkroken, skriver Daily Mail .

Pablo Picasso ble født i 1881 og levde et innholdsrikt, men turbulent liv frem til han døde i 1973.

Det anslås at han laget over 20.000 kunstver over en periode på 80 år. I 1998 kåret bladet TIME hans til århundrets kunstner . Kunsten hans er blant verdens mest attraktive, og for tre år siden satte et Picasso-maleri auksjonsrekord med 1,3 milliarder kroner .

Banderas er kjent fra blant annet «Åndenes Hus», «Desperado», «Zorro», «Evita» og «The Expendables» . Han slo gjennom i Hollywood med «Mambo Kings» i 1992 etter å ha vært en gjenganger i spanske Pedro Almodavars filmer.

Også «True Detective»-skuespiller Alex Rich dukker opp i den nye «Genius»-serien, som en ung Picasso.

Serien er spilt inn over hele Europa – inkludert Paris, Malaga, Barcelona, Budapest og Malta.

