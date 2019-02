I STUDIO: Petter Northug i denne ukens «Senkveld». Foto: Helge Mikalsen, VG

Dette blir Petter Northugs nye liv på TV

NYDALEN STUDIOS/OSLO (VG) Slutt på hemmelighetskremmeriet – nå røper Petter Northug (33) hva han skal gjøre i sin nye jobb.

Petter Northug er gjest i denne ukens sesongpremiere på «Senkveld med Helene og Stian». Under innspillingen torsdag kveld (programmet sendes fredag) kunne han informere om hvilke nye oppgaver som venter ham.

– Jeg skal være med TV 2 til VM i Seefeld, forklarte han.

Under ski-VM i Seefeld i Østerrike senere denne måneden, blir Northug nemlig frontfigur for en større digital satsing for TV 2. Sammen med Marius Skjelbæk (28), Siri Avlesen-Østli (34) og Ida Moseng (25) skal Northug forsyne TV2.no og TV 2 Sumo fra et mobilt studio i VM-byen gjennom hele mesterskapet.

Nytt underholdningsshow

Men skikongen har mer på planen fremover. Han skal også sammen med blant andre Therese Johaug (30) lokke seere til et helt nytt underholdningsprogram med tittelen «Landskampen». Konseptet går ut på å utfordre svenske skistjerner, og et norsk og et svensk lag skal kjempe mot hverandre.

– Dette blir min siste mulighet til å slå svenskene, smilte han på TV-skjermen.

TV-KLAR: Petter Northug gleder seg til nye arbeidsoppgaver. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

«Landskampen» starter innspillingen i april, og programmet går på lufta senere i år.

TV 2 er fornøyd over det forestående samarbeidet.

– Selvsagt skal Petter Northug til VM på ski i Seefeld. Vi skal levere sportssendinger som samler og underholder det norske folk, og få har vel fått fram smilet på oss nordmenn som Petter, sier TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes i en pressemelding fredag kveld.

Sandnes gleder seg også til å se Petter Northug i det han sier blir en knallhard, svensk konkurranse i «Landskampen».

– Vi skal engasjere, sjarmere og utfordre. Det er egentlig Petter Northug kort oppsummert! Vi gleder oss til startskuddet for Petters debut går, sier Sandnes.

Gråt foran pressen

Snart to måneder har gått siden skistjernen kunngjorde for verden at han gir seg som langrennsløper. Det ble en tårevåt seanse (artikkelen fortsetter under videoen):

Dermed satte Northug punktum for en 13 år lang karriere, som inkluderer 13 VM-gull, derav syv individuelle, samt fire OL-medaljer, derav to gull.

– Jeg sitter her nå og er fornøyd med den avgjørelsen jeg har tatt. Nå kan jeg lene meg tilbake og nyte sporten fra den andre siden av gjerdet, sa han til «Senkveld»-programlederne.

Han innrømmer at han ikke sov noe etter han slapp nyheten i desember.

– Det var likevel en lettelse å dele at beslutningen var tatt. Jeg har hatt en lang karriere med mange oppturer og nedturer. Den første jeg måtte fortelle om avgjørelsen til pappa. Jeg torde ikke ringe ham, så jeg sendte melding. Deretter satte jeg mobilen på flymodus og satt i sofaen to timer, forklarte Northug på TV-skjermen.

– Men jeg tror han ble like lettet som meg, sier han om farens reaksjon.

Dagen før Northug fortalte at han legger opp, ble det kjent at han hadde inngått en langsiktig avtale med TV 2 om å jobbe med «programinnhold og sportsrelatert innhold». Hva denne jobben går ut på, har imidlertid vært ukjent for offentligheten frem til nå.

– Kroppen har ikke villet samarbeide, hodet er klart for andre oppgaver, informerte Northug på pressekonferansen i Trondheim før jul. Følelsene tok overhånd da han skulle takke familien for all støtte opp gjennom årene. Se VGTV under: