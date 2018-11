NYTT TV-PAR: Nicole Kidman (t.v) og Hugh Grant. Foto: Getty /Reuters

Hugh Grant og Nicole Kidman til HBO-serie

Hollywoodstjernene spiller sammen i en ny serie produsert av David E. Kelly med danske Susanne Bier på regi.

Publisert: 16.11.18 02:27

Det er Deadline som melder at britiske Hugh Grant er siste skudd på den stjernespekkede stammen som skal lage den nye HBO -serien «The Undoing».

Det dreier seg om en avsluttende serie i seks deler, som skrives av David E. Kelly – mannen bak TV-serier som «Log og rett i L.A.», «Ally McBeal», «Advokatane» og nå nylig prisvinnende «Big Little Lies» der også Kidman var med.

Kidman er også involvert som produsent på «The Undoing», ifølge filmdatabasen Imdb .

Den nye serien er en adaptasjon av boken «You Should Have Known» av Jean Hanff Korelitz og handler om Grace Sachs (Kidman) som et en sukssesrik terapaut med en mann (Grant) og en ung sønn som går på en eksklusiv privatskole i New York. I løpet av et døgn snus livet hennes på hodet av et voldsomt dødsfall, en savnet ektemann og fryktelige avsløringer.

Grants rollefigur Jonathan Sachs er en anerkjent barne-onkolog, og markerer skuespillerens første opptreden i en amerikanske TV-serie.

I tillegg til å skrive manus, skal Kelly være serieskaper. Danske Susanne Bier regisserer alle episodene i tillegg til å være tilknyttet produsent. Hun vant Emmy-pris i 2016 for miniserien «The Night Manager» som ble sendt som påskekrim i Norge. I Danmark har hun vunnet Bodil-pris for både «Den eneste ene» (1999) og «Elsker deg for evig» (2002).

Grant hadde nylig TV-suksess med den britiske serien «Ein engelsk skandale» som gikk på NRK. «The Undoing» er ventet på HBO i 2020.