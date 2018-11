PÅ FILMGALLA: Kim Kardashian West på LACMA Art + Film gala i Los Angeles tidligere i måneden. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Kim Kardashian West sier hun gikk på ecstasy da hun spilte inn sexvideo

Trebarnsmoren kom med avsløringer i realityshowet «Keeping up with the Kardashians».

Ikke så veldig mange utenfor jetset-kretsene i Los Angeles visste om Kim Kardashian før den private sexvideoen med henne og hennes eks Ray J. fra 2003 ble spredd i 2007.

Videoen bidro til å gjøre henne til superkjendisen hun nå er, og i siste episode av «Keeping up with the Kardashians» snakker hun om episoden i samtale med Scott Disick og Kendall Jenner.

Etter først å ha avslørt at hun giftet seg med musikkprodusenten Damon Thomas mens hun var ruset på Ecstasy i 2000, sier hun ifølge E!Online.

– Jeg gjorde det en gang til, da spilte jeg inn en sexvideo, sier Kardashian som sjokkerer Scott Disick som spør: Var du høy da du spilte inn sextapen?

– Absolutt. Alle vet det.

Avsløringene kommer i en samtale om Kardashians «ville år» i TV-serien, som handler om familien Kardashian. 38-åringen forteller også at hun og hotellarvingen Paris Hilton la seg og sove på flåter i havet utenfor Ibiza etter en lang lang skumfest. Nå for tiden rører trebarnsmoren knapt alkohol, så de ville årene er et tilbakelagt stadium for superkjendisen.