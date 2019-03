TREKLØVER: Ole Martin Årst (i midten) sammen med turtelduene Tom Hilde og Kine Olsen Vedelde på finalefesten i Oslo fredag. Foto: Trond Solberg, VG

Ole Martin Årst: – Jeg vil være toastmaster i bryllupet

HOTEL BRISTOL (VG) Ole Martin Årst (44) har mye av æren for at Tom Hilde (31) og Kine Olsen Vedelden (24) fant tonen under «Mesternes mester».

Fredag kveld kåres vinneren av «Mesternes mester». I den anledningen er deltagerne gjenforent for å feire, samtidig som de skal se TV-innspurten sammen.

Tidligere høydehopper Hanne Haugland (51), rallykjører Pål Anders Ullevålsæter (50) og tidligere håndballspiller Karoline Dyhre Breivang (38) kjemper om den gjeve førsteplassen.

Den tidligere skihopperen Tom Hilde og cheerleader-stjernen Kine Olsen Vedelden er like forelsket – åtte måneder etter at de møttes under innspillingen av «Mesternes mester» på Mallorca.

På festen bekreftet tidligere fotballspiller Ole Martin Årst at det stemmer som turtelduene har fortalt til VG før, nemlig at han var Kirsten Giftekniv. At han gjentatte ganger påpekte hvor bra de to passet sammen.

– Det stemmer, det! Jeg vil si at det er en ganske passende beskrivelse, ler Årst når VG får de tre i tale.

FORELSKET: – Kjærligheten blomstrer, forsikrer Tom Hilde og Kine Olsen Vedelde. Foto: Trond Solberg, VG

Årst mener han selv så kjærlighetspotensialet før Hilde og Vedelden gjorde det.

– En gammel ringrev ser sånt. Man så forskjell på blikkene Kine ga Tom, og de hun ga meg, for å si det sånn. Og så merket jeg det jo på Tom også. Man trenger egentlig ikke å være gammel ringrev en gang for å se det, sier han.

– Så du føler litt eierskap på denne romansen?

– Å ja, svarer Årst før Hilde skyter inn:

– Vi må sende ham rapport én gang i uken om alt vi gjør.

Årst hadde i oppgave å sørge litt for det sosiale i årets deltagergruppe. Det var en jobb han tok på alvor.

– Jeg misforsto kanskje litt. Jeg trodde én av oppgavene var å spleise et par, humrer han.

Første romanse

Hilde og Vedelde er de første som har funnet kjærligheten under innspillingen av «Mesternes mester». Årst er mektig stolt.

– Det er ufattelig gøy, helt ustyrtelig morsomt. Og så er de jo så fine sammen, det må du legge til. Og legg til det at jeg skal være forlover og toastmaster i bryllupet. Det har jeg stilt som et lite krav, sier Årst til VG.

– Eller ikke forlover da, det skal de få velge selv. Men jeg kan være toastmaster sammen med Drillo, sier den tidligere fotballspilleren.

Vedelde er nemlig datter av trenerlegenden Egil «Drillo» Olsen (76). Hun ser imidlertid ikke for seg faren sin i den rollen

– Er det vanlig at pappaer er toastmaster? Uansett er du morsommere enn pappa, så det er greit, smiler hun.

STEMNING: Latteren satt løst under intervjuet med VG. Foto: Trond Solberg, VG

Årst krever også at eventuelle barn skal oppkalles etter ham. I så fall må han vente en stund. Noe bryllup er ikke planlagt. Paret er heller ikke i nærheten av forlovelse.

– Jeg har lyst til å si at det er langt ifra, men det er kanskje ikke så populært? sier Hilde og titter bort på Vedelde.

– Du skal få lov å si det, svarer hun smilende.

Paret bor fortsatt hver for seg, hun har base hjemme hos foreldrene enn så lenge. Det blir det ikke forandring på med det første.

– Hun er herlig

– Men hva setter dere mest pris på med hverandre?

Hilde svarer:

– Jeg vet at hun vil at jeg skal si utseendet, men jeg velger å si at Kine er veldig snill. Hun er et herlig menneske. Jeg er ikke vant til å bli tatt så godt vare på, sier han og kaster ømme blikk på kjæresten.

Årst skyter inne: – Nå må jeg gå og tørke noen tårer.

Vedelde på sin side verdsetter at Hilde er så dedikert.

– Jeg er så glad for at han er engasjert og jobber hardt med ting. Det er helt greit at han kommer sent hjem fra jobb, og at han er travel, sånn som meg. Jeg har alltid slitt med å finne sånne kjærester. Og så er han en skikkelig tøffing. Tom hopper og stuper ned fra ting, kjører motorsykkel og hopper i fallskjerm.

Hilde røk ut tre uker etter at kjæresten måtte forlate TV-innspillingen. Men aldri så galt at det ikke var godt for noe. Det var i de tre ukene de var fra hverandre på Mallorca at de begge skjønte at noe spesielt var på gang. Etter at de begge var ute, fikk de tid til å dyrke de gryende, varme følelsene.

– Er det lov å spørre når det første kysset fant sted?

– Det overlater jeg til deg å svare på, sier Hilde til kjæresten, som svarer:

– Vi kunne jo diktet opp en skikkelig romantisk historie, men jeg tenker at vi kanskje holder det hemmelig?

MALLORCA: Tom Hilde og Kine Olsen Vedelden under innspillingen i fjor sommer. Foto: PRIVAT

Tom Hilde la opp som proffutøver i mars i fjor, og annonserte kort tid etter at han skulle starte i ny trenerjobb for landslaget i kombinert. Han har i tillegg startet en bedrift for utvikling av hopputstyr sammen med en kamerat.

Hilde kan blant annet skilte med fire VM-sølv, én OL-bronse og tre individuelle verdenscupseire.

Vedelden la karrieren som cheerleader på hylla for to år siden, etter å ha kunnet titulere seg både verdensmester, europamester og norgesmester. Nå er det jusstudier på Universitetet i Oslo som gjelder.

24-åringen har tidligere uttalt til VG at en cheerleading ikke er en idrett du kan leve av, langt mindre blir rik av.

Årets «Mesternes mester» er den 10. sesongen i rekken. Vedelden er tidenes yngste deltager i NRK -konkurransen.