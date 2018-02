DRAMATISK VENNEHELG: Camilla Cox Barfot var på byen i Tønsberg sammen med blant andre sin gode «Farmen»-venninne, Eunike Hoksrød. Så smalt det. Foto: Mikalsen, Helge

«Farmen»-Camilla utsatt for blind vold: - Håper de er fornøyde med seg selv

Camilla Cox Barfot og vennene ble angrepet inne på utested. Så ble det svart. Resten av natten måtte «Farmen»-deltageren tilbringe på legevakta.

Camilla Cox Barfot fikk mye oppmerksomhet da hun deltok i «Farmen» i høst. Først for sitt nære forhold til dyr , og deretter for det gode vennskapet hun fikk med «Farmen»-konkurrent Eunike Hoksrød.

– Jeg er mer glad i dyr enn mennesker, var noe av det første TV-seerne fikk høre fra jenta, som er bosatt i Fredrikstad.

Og akkurat det henger ikke noe mindre på greip etter helgen. For det ble nemlig svært dramatisk da Camilla, Eunike og to mannlige homofile venner av de to var på byen i Tønsberg på lørdag. Rundt midnatt ble de nemlig angrepet av det som sannsynligvis var tre menn mens de ante fred og ingen fare på dansegulvet på et utested.

– Det kom helt ut av det blå. Jeg sto med ryggen til, og plutselig ramlet jeg stygt og hardt. Det ble helt svart. Alt skjedde så fort, og plutselig satt jeg på legevakta, sier hun til VG.

På sin egen Facebook går Camilla nå hardt ut mot den blinde volden, som hun mener var rettet mot den homofile vennen Eirik, som de tilbragte kvelden med.

«Tusen takk til dere som fant ut at dere ikke likte at kompisen min var homo. Takk for at dere fløy på oss, og takk for at dere fikk avsluttet kvelden min med legevakt. Takk for at dere ga meg brudd i skulderen. Tusen takk, jeg er kjempestolt over dere, så det er bare å si gratulerer» , skriver hun.

– Jeg sto og danset med kompisen min da det skjedde. Han hadde jo med seg mannen sin, så de har sikkert sett at de sto og klemte og kysset - jeg vet ikke. Det er uansett helt sinnssykt. Han er en snill og helt herlig fyr, og er ikke i det hele tatt en kar som provoserer folk, forteller hun.

For Camillas del endte det altså i legevakt, morfin og CT-scan på søndagen. Og ifølge henne selv, har hun pådratt seg et brudd i bakre skulderblad. Kompisen slapp heldigvis unna uten skader.

– Jeg vet ikke hvorfor det ble helt «svart», om jeg besvimte eller hva. Jeg «blacket» i hvert fall ut. Og sånn jobbmessig er det ikke gunstig med et brudd i skulderen, jeg er jo rørlegger og vet ikke om det er så lurt å være hundre prosent aktiv med en sånn skade.

Mennene skal ha forsvunnet like fort som de dukket opp, og derfor aner hun heller ikke hvem de var. Men ifølge kameraten Eirik var de tre stykker.

– Folk sier til meg at vi bør politianmelde, men vi vet jo ikke hvem de var engang - så en anmeldelse vil jo ikke føre noe sted.

Den tidligere «Farmen»-deltageren er naturlig nok rasende etter den skremmende hendelsen.

– Jeg blir lei meg på andres vegne. Og jeg synes det er trist for deres egen del at de ikke kan åpne horisonten i topplokket. Det er bare å gratulere, jeg håper de er fornøyde med seg selv. Det er tragisk at det går an å være så trangsynte, sier hun til VG.