PÅ SKJERMEN: Komiker og skuespiller Odd-Magnus Williamson var programleder under Amandapris-utdelingen i Haugesund tidligere i år.

Usikker fremtid for Amandaprisen på NRK

Det er usikkert om det blir TV-sending fra Amandapris-utdelingen på NRK neste år.

– Vi kommer ikke til å ha en egen studiosending og livedekning slik vi har hatt de siste årene og pr. nå er det heller ingen planer om å vise selve prisutdelingsshowet. Men vi dekker naturligvis prisutdelingen og feiringen av norsk film redaksjonelt i våre andre flater slik vi alltid gjør, skriver kulturredaktør i NRK, Ingrid Nordstrand, i en tekstmelding til VG.

Kulturredaktøren opplyser at det er Den norske filmfestivalen i Haugesund som står for showet og prisutdelingen.

På VGs spørsmål om dette betyr at NRK dropper å sende hele programmet, så presiserer Nordstrand at statskanalen er i diskusjon med Den norske filmfestivalen om en visningsrett av showet.

– Men det er ikke avklart ennå, sier Nordstrand.

I en e-post til VG skriver administrativ leder i Den norske filmfestivalen, Nina Samdal, at festivalens treårsavtale med NRK er utgått.

– Vi er nå i en evalueringsfase for å kartlegge det videre samarbeidet og sendeflate for Amandaprisen. Vi har hatt et godt samarbeid med NRK og er fortsatt i dialog, skriver Samdal.

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i 22 ulike kategorier lørdag 19. august 2023 på Festiviteten i Haugesund. Amanda er en del av Den norske filmfestivalen som finner sted i tidsrommet 19–25 august neste år.

NRK har tidligere varslet at allmennkringkasteren kommer til å mangle over 300 millioner kroner neste år. Det betyr ikke bare at det må bli færre ansatte, men også at NRK nå vurderer å trekke seg fra store dyre produksjoner.

Tidligere i uken ble det kjent at NRK trekker seg fra VG Lista som en følge av at NRK P3 er pålagt å spare rundt ti millioner kroner.

VG har forsøkt å få kontakt med TV-sjef i NRK, Arne Helsingen med spørsmål om vurderingen av TV-sendingen av Amandaprisen også er en del av statskanalen sparetiltak. Helsingen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.