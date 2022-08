NYE TV-PROFILER: Martin Lilleberg, Tonje Gilje og Marcus Brakstad Sakseide overtar som programledere for «FlippKlipp».

Dette er de nye «FlippKlipp»-profilene

Tonje Gilje (23), Martin Lilleberg (26) og Marcus Brakstad Sakseide (21) overtar som programledere etter Victor Sotberg (31) og Chris Omdahl (31).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver NRK i en pressemelding onsdag.

– Det beste med jobben er at vi kan lage nesten akkurat det man vil! Det å jobbe innenfor et felt man virkelig brenner for er helt magisk, og jeg gleder meg til jobb hver eneste dag, sier Marcus Brakstad Sakseide.

21-åringen fra Frekhaug i Nordhordland har allerede imponert mange med sitt gamingtalent.

– Jeg kan pitche en helt sinnssyk idé til en video, og nesten alt er mulig! Jeg har det helt fantastisk her, fortsetter Brakstad Sakseide.

– Marcus er gaminghjertet i denne trioen. Før jeg har rukket å logge på gaming-PC-en har han kommet seg gjennom halve spillet med latter og sjarm. For en med så mye konkurranseinstinkt som meg, skal jeg få god trening i å tape for min FlippKlipp-lillebror, sier Martin Lilleberg.

Tidligere i år ble det kjent at Victor Sotberg og Chris Omdahl slutter i FlippKlipp.

– Nå er det på tide at jeg begir meg ut på nye utfordringer, sa Sotberg den gangen. Han er for tiden aktuell i «Skal vi danse: all stars» på TV 2.

Martin Lilleberg regnes som den mest kjente profilen i den nye stallen til FlippKlipp. Han har tidligere vært å se som deltager i «Norges tøffeste» og som koreograf for de populære BlimE-dansene. Nå gleder han seg til å inspirere unge.

– Først og fremst så er målet mitt for tiden i FlippKlipp å greie å connecte med kidsa og lage engasjerende og inspirerende innhold. Utover det så håper jeg å lære masse og ikke minst ha det veldig mye gøy, sier Lilleberg.

Tonje Gilje føler seg allerede som søsteren i den nylig sammensatte trioen.

– Jeg har jo nettopp blitt kjent med Marcus og Martin, men det er allerede etablert at vi er som en slags søskenflokk som er veldig glade i hverandre, forteller hun.