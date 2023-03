KASTET GLANS: Priscilla Presley på premieren til animasjonsfilmen «Agent Elvis» i Los Angeles tirsdag.

Priscilla Presley tilbake på rød løper

Priscilla Presley (77) dukket opp på TV-premiere i Los Angeles, to måneder etter Lisa Marie Presleys død.

Med unntak av datterens minneseremoni 22. januar, har Priscilla Presley unngått offentligheten siden dødsfallet 13. januar.

Tirsdag var 77-åringen tilbake i rampelyset, i anledning premieren på Netflix’ animasjonsserie «Agent Elvis».

Priscilla tok seg god tid til å posere for fotografene på den røde løperen. Hun har både gitt stemme til serien, samt vært med på å produsere, skriver Entertainment Tonight.

Elvis’ ekskone gir stemme til en fiktiv versjon av seg selv.

Etter premieren skal Priscilla ha forklart at hun takket ja til prosjektet, fordi hun «vil introdusere Elvis for dagens ungdom, og vise hvorfor han ble så berømt».

SERIESKAPERE: F.v. Produsent John Eddie, medprodusent Priscilla Presley og manusskribent Mike Arnold.

Matthew McConaughey (53) gir stemme til Elvis. Blant de andre stjernene som bidrar, er Kaitlin Olson (47), Don Cheadle (58), Johnny Knoxville (51).

Siste fest sammen

Sist man så Priscilla på rød løper, var under Golden Globe Awards i januar, to dager før Lisa Maries brå død.

Da var mor og datter sammen på fest for å heie på filmstjernen Austin Butler (31), som spiller Elvis i fjorårsfilmen «ELVIS».

Alt det økonomiske i kjølvannet av Lisa Maries død er ikke avklart, selv om hennes tre døtre er arvinger.

Priscilla har nemlig gått rettens vei for å forkaste det som omtales som en ny versjon av datterens testament. Ifølge det nye testamentet er det kun Lisa Maries eldste datter, Riley Keough (33), som står som bestyrer av Graceland.

En rekke medier melder om at det for tiden er anstrengt mellom Priscilla og Riley på grunn av situasjonen. Selv har ingen av de to kommentert testamentstriden offentlig.

Ukjent dødsårsak

Fortsatt er det uklart hva som forårsaket Lisa Maries død. Obduksjonen, som ble foretatt to dager etter bortgangen, ga ikke noe svar.

Rettsmedisinerne har opplyst at de trenger flere undersøkelser før de kan konkludere hva som forårsaket hjertesvikten.

Lisa Marie, eneste barnet til Elvis Presley, ble 54 år. Hun er gravlagt på Graceland, nær sin far – og nær sin sønn, Benjamin Keough, som tok sitt eget liv i 2020, 27 år gammel.