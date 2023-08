PÅ TV IGJEN: Eileen Eriksen er blant dem som skal forsøke å kapre hjertet til Alexander Lund eller Amadou Secka denne høsten.

«Paradise Hotel»-vinner deltar i «Ungkaren»

Realityprofil Eileen Eriksen (31) er med når et av verdens mest kjente reality-konsepter tilbake på norske TV-skjermer.

Det er 14 år siden «Ungkaren» ble vist på TV. Tidligere i år ble det kjent at programmet gjenoppstår på TVNorge – med yogainstruktøren Amadou Secka (27) og piloten Alexander Lund (29) som ungkarer.

Den tidligere «Paradise Hotel»-vinneren Eileen Eriksen er blant dem som skal kjempe om kjærligheten til Lund eller Secka.

Nyheten har hun delt på sin Instagram-profil med nesten 100.000 følgere.

VG har bedt om en kommentar fra Eriksen.

På reklameplakaten skimtes Eriksen i bakgrunnen sammen med 13 andre kvinner.

«På TVNorge til høsten», skriver hun.

Jentene i programmet skal på forhånd ha valgt ut hvem de har lyst til å prøve lykken med, og underveis i sjekkingen er det mulig for frierne å ombestemme seg for hvilken ungkar de vil gå for.

Eriksen ble først kjent da hun i 2016 vant i «Paradise Hotel». I 2020 gjorde hun comeback i samme program.

