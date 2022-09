2X10: Nathan "Nate" Kahungu og Nadya Khamitskaya kveldens første ti-poeng

2x10 poeng til Nathan

Filmkveld står på programmet i «Skal vi danse i kveld. Og Nathan slo til med 2x10 poeng

Tidligere i uken måtte Katrine Moholts dansepartner Egor Filipenko trekke seg på grunn av en skade. Inn kommer Tarjei Svalastog som ble slått ut sammen med Martine Lunde forrige lørdag. Det var til og med etter en duell med nettopp Katrine Moholt og Egor Filipenko, at Martine Lunde og hennes partner Tarjei Svalastog måtte forlate «Skal vi danse: All stars» forrige lørdag.

Men det er ikke til hinder for at Tarjei kan gjøre comeback på dansegulvet i kveld.

– Det blir spennende for oss begge å finne kjemien og bli samdanset bare på noen få dager. Tarjei er rågod, så jeg har trua, sa Katrine Moholt da det ble kjent at hun måtte bytte dansepartner.

Proffdanser Tarjei Svalastog la på sin side ikke skjul på at han gledet til å fortsette dansehøsten med Katrine, men understreket at han tar over med blandede følelser ettersom Egor er skadet.

– Jeg gleder meg til å fortsette i «Skal vi danse: all stars» sammen med Katrine. Egor har tidligere vært dansetreneren min, og nå overtar jeg hans prosjekt med ydmykhet, sa Tarjei Svalastog.

Alt om kveldens sending:

1. Victor Sotberg og Philip Raabe danser quickstep til «Friend like me» (Will Smith)

– Jeg er iMponert over hvordan du danset denne dansen. Du fløt over gulvet og dere stod godt sammen. Dette likte jeg veldig godt, konkluderte dommer Trine Dehli Cleve

Dommerpoeng: 25

22 POENG: Kari Traa og Tom-Erik Nilsen.

2. Kari Traa og Tom Erik Nilsen danser slowfox til «Never Enough» (Loren Allred)

Dommerpoeng: 22

29 POENG

3. Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya danser quickstep til «It ́s Not Usual» (Tom Jones – Fresh Prince & Bel Air)

– Ekte danselede, komiske talent. dette var spot on. Jeg elsket dette, slo dommer Merete Mørk Lingjerde fast

– Jeg ble så glad av dette. Dette gjør dere så bra, sier dommer Morten Hegseth

Dommerpoeng: 29

4. Agnete Saba og Jørgen Nilsen danser rumba til «Running Up That Hill» (Kate Bush, Stranger Things)

– Dette henger ikke helt sammen for meg, sier dommer Merete Mørk Lingjerde

Dommerpoeng: 23

5. Iselin Guttormsen og Catalin Mihu danser wienervals til «A Thounsand Years» (Christina Perry Twilight).

6. Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna danser paso doble til «Don t Let Me Be Misunderstood» (Santa Esmeralda)

7. Aleksander Hetland og Helene Spilling danser slowfox til «Dancing On My Own» (Vitamin String Quartet)

8. Katrine Moholt og Tarjei Svalastog danser rumba til «Eric Carmen» (Hungry eyes)

9. Cengiz Al og Rikke Lund danser paso double til «He ́s A Pirate» (Klaus Badelt)

