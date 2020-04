REALITY-DRONNING: Kim Kardashian, her under Oscar-festen til Vanity Fair i februar. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Kardashian-gjengen filmer siste episode med mobilen

Corona satte stopper for innspillingen av «Keeping Up With the Kardashians».

Den berømte familien lar imidlertid ikke det stoppe seg. Kun en episode gjensto å filme av sesong 18 da viruset førte til bråstopp.

Nå tar TV-klanen sikte på selv å fullføre innspillingen, og det ved hjelp av alles mobiltelefoner.

I en videosamtale med talkshow-vert Jimmy Fallon (45) mandag forklarte Kim Kardashian West (39) at sesongfinalen vil by på en slags dagboksoppdatering fra samtlige i form av videoklipp.

– Hver og en av oss skal filme seg selv, forklarer TV-stjernen.

I likhet med sine søsken sitter Kim i selvkarantene – med ektemannen Kanye West (42) og deres fire barn.

– Vi har mobilstativ og iPhonene våre klare, så hele den siste episoden vil handle om hva vi gjør i karantene, sier Kim.

– Da får vi se hva Khloe holder på med. Jeg aner faktisk ingenting om det, hevder 39-åringen.

KLAN: (F.v.) Mamma Kris Jenner med sine tre eldste døtre, Kourtney, Khloe og Kim, på People's Choice Awards i fjor.

Det fysiske sammenstøtet med søsteren Kourtney (40) på TV nylig, er også tema i samtalen. Kim forklarer at hun og søsteren ikke er voldelige av natur, men at det utartet og ble intenst. Krangelen endte i slag, dytting og kloring.

– Mye motvilje hadde nok bygd seg opp over tid hos Kourtney, mener Kim og utdyper:

– Det virket som om hun ikke ville filme lenger. Kourtney hadde nok aldri sagt rett ut at hun var lei. I stedet er hun en som ankommer settet med en viss innstilling.

Kim forsikrer at de i dag er gode venner, men at de måtte ha en hel uke innspillingspause etter hendelsen.

– Da mamma så opptaket, så gråt hun og spurte: Hvem er dere egentlig? forteller Kim, som tror det er en klok beslutning når Kourtney nå har bestemt å trappe ned TV-jobbingen.

Kim har også latt seg intervjue av «The View» over video fra sin egen stue. Der forteller hun at det ikke er bare-bare å sitte isolert med sine nærmeste.

– Å være hjemme med fire unger... Hvis jeg noensinne vurderte å få et barn til, så er den tanken som blåst bort, fleiper hun.

– Det er krevende. Virkelig, virkelig krevende.

