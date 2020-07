PAPPA: Simon J. Berger forteller at det å bli far har endret ham som skuespiller. Foto: Ola Vatn / VG

«Exit»-stjernen åpen om ufrivillig barnløshet

Simon J. Berger (41) forteller åpnet om lengselen etter å bli far og hvordan foreldretilværelsen har forandret ham.

Nå nettopp

For mange nordmenn er Simon J. Berger kanskje først og fremst kjent for sin rå og brutale rolle Adam i serien «Exit».

Som gjest i det prestisjefulle «Sommar i P1» på svensk radio forteller han åpent om ufrivillig barnløshet og hvordan han og samboeren Kajsa Isakson (49) har kjempet for å bli foreldre.

– For tre år siden kom Billy Lo, Loken, Skatten Lokatten, inn i mitt og Kajsas liv etter at vi hadde jobbet for å få barn i flere år. Shit som vi jobbet, sier han i programmet, og legger til:

– Vi pleier å si til Lo at «vi lengtet sånn etter deg i tre lange år. Vi reiste til Finland, vi reiste til Danmark og Island, vi dro til Uppsala. Til slutt kom du da vi fikk hjelp av en snill dame Danmark». Ja, til slutt kom hun, Skatten Lokatten, og jeg hadde flaks som fikk bli hennes pappa.

Radiointervjuet er også omtalt av Aftonbladet.

les også «Exit» sesong 2: – Frustrerte finansfruer på hevntokt

Videre forteller han at de gjennomgikk prøverørsbehandling i Uppsala flere ganger før de begynte å lete etter donoregg i utlandet.

– Foreldreferdens ekstremsportvariant må ha vært da jeg tok Finlandsfergen til Åbos havn, trengte meg ut og kastet meg i en taxi til klinikken hvor jeg hadde et kvarter på meg til å levere en fersk sædprøve i en kopp før jeg kjappet meg for å rekke fergen tilbake til Sverige, sier han.

FINANSMANN: Simon J. Berger som Adam i NRK-serien «Exit». Foto: Ingeborg Klyve

Berger har spilt i en rekke serier og filmer. Han spilte også i serien «Tørk aldri tårer uten hansker».

I radioprogrammet forteller han også om skuespillerkarrieren, og at den har endret seg etter at han ble far.

– Tidligere i livet har jeg likt å være borte, å reise til planeten filminnspilling, til en annen boble delvis isolert fra hverdagen hjemme. Men nå betyr det at jeg og barnet mitt må være fra hverandre. Det er ganske jævlig. For jævlig.

les også Exit-innspilling: Nye smittevern-regler reddet sexscenene

Slik produseres sesong to av suksess-serien «Exit»:

Publisert: 31.07.20 kl. 10:26

Les også

Fra andre aviser