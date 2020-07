SAKSØKES: Tømrermester Kjetil Eriksen mener Fredrik Skavlan skylder han rundt en halv million kroner etter renoveringen av Skavlans nye hus på Oslo vestkant. Nå havner saken i retten. Foto: Hallgeir Vågenes

Snekker saksøker Skavlan

Går til søksmål for ubetalt regning fra Fredrik Skavlan på rundt en halv million kroner.

Det er tømrermester Kjetil Eriksen i Kjetil Eriksen AS som nå går til søksmål mot talkshow-kongen. Det bekrefter Eriksen selv overfor VG.

– Dette har jeg ikke lyst til å si så mye om, men det dreier seg om arbeider utført på boligen hans. Han har innsigelser til arbeid som er utført, sier Eriksen til VG.

– Hvor store summer er det snakk om?

– Nei, det er vel rundt 500.000 kroner, kanskje. Men nå kommer den saken opp i desember, så vi får nesten vente og se hva som skjer før det, sier han.

Saken er berammet i Oslo tingrett den 16. til 18. desember senere i år.

Fredrik Skavlans advokat Ole Johan Prytz forteller til VG at saken mot tømrermester Kjetil Eriksen AS oppsto i etterkant av renoveringen av Fredrik Skavlans nye bolig.

– Flere titalls håndverksgrupper har vært engasjert i forbindelse med renoveringen, og Fredrik har – med unntak av Eriksens engasjement – vært svært fornøyd med alt utført arbeid, sier Prytz.

Han legger til at Fredrik Skavlan har vært svært opptatt av å bevare boligens originale uttrykk, og at tømrermester Eriksen som et ledd i dette ble engasjert for å restaurere de originale vinduene.

– For å gjøre en vurdering av Eriksens måte å løse oppdraget på, kontaktet vi blant annet malermesterlauget. Deres vurderinger er at det arbeidet som Eriksen har utført ikke er i overensstemmelse med det som ble avtalt, og uansett ikke god håndverksmessig standard, sier Ole Johan Prytz.

Konfrontert med påstandene om blant annet manglende standard, svarer Kjetil Eriksens advokat, Bent S. Kverme, slik:

– Dette er påstander fra motparten, og det er blant annet dette vi er uenige om, sier Kverme.

Kjetil Eriksen selv føler det er «uryddig å prosedere eller kommentere i en sak som skal behandles i retten i løpet av høsten», skriver han i en sms til VG.

– Vi er kjent med motpartens påstander og vil argumentere for vårt syn i den forestående rettssaken, skriver han.

VG kjenner til at tvisten mellom Fredrik Skavlan og tømrermester Kjetil Eriksen først ble forsøkt løst gjennom domstolenes rettsmeklingsinstitutt, uten at det førte frem.

Nyheten om søksmålet kommer bare to dager etter at Dagens Næringsliv kunne rapportere om et regnskapsår for 2019 der Fredrik Skavlan tok ut nær 18 millioner kroner i tilleggsutbytte. Dette etter nok et godt år for både hans eget selskap og for TV-produksjonsselskapet Monkberry som han eier 75 prosent av.

Skavlan traff også godt på aksje- og fondsmarkedet i fjor, blant annet gjennom investeringer i Kahoot og to First-fond.

Stridens kjerne mellom tømrermester Kjetil Eriksen og Fredrik Skavlan er et svært hus på Oslo vestkant, i nærheten av NRK-bygget på Marienlyst. Skavlan (53) og Maria Bonnevie (46) kjøpte huset for to år siden for 21, 6 millioner kroner, men på grunn av at huset delvis er verneverdig, tok det nesten et år før familien kunne flytte inn.

– Det er kjempefint, men vi må gjøre mye der. Det er et utrolig hyggelig område, bare et steinkast unna der jeg bor nå, sa Fredrik Skavlan til VG etter huskjøpet.

– Vi hadde noen ting vi måtte søke om. Det var jeg forberedt på at ville ta lang tid. Det er den kverna som alle må gjennom. Også jeg, uttalte Fredrik Skavlan til TV2s «God kveld, Norge» da huset var blitt innflyttingsklart i fjor høst.

