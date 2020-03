FÆRRE OVERFØRER: Amerikanske TV-selskaper vil ikke lenger overføre så mye fra president Donald Trumps daglige pressekonferanser. Foto: Alex Brandon / AP

TV-personlighet om Trumps pressekonferanser: – Dette kan koste liv

Til tross for høy temperatur, heftige utfall og kontroversielle uttalelser, dekker amerikanske TV-selskaper mye mindre fra president Donald Trumps daglige pressekonferanser.

– Vi må slutte, dette kan fort koste liv.

Det sier en av kabel TV-selskapet MSNBC mest profilerte stjerner Rachel Maddow, ifølge AP.

Nyhetsbyrået skriver tirsdag at det etter mandagens pressekonferanse i Det hvite hus, har skjedd en markant endring i måten – og ikke minst hvor mye – de forskjellige TV-selskapene sender fra presidentens pressekonferanse.

Seks av dem dekket starten på den to timer lange pressebrifingen som i sin helhet var viet spredningen av coronaviruset i USA. De tre store ABC, CBS og NBC, dekket 20 minutter av pressekonferansen, CNN og MSNBC, dekket ytterligere en time. Den eneste kanalen som dekket alt, var Fox News.

– Vi kuttet ut fordi informasjonen som kom frem ikke var verdifull i forhold til den viktige diskusjonen som foregår rundt helsesituasjonen i landet, sier en talsperson for MSNBC.

DAGLIG OPPTREDEN: President Donald Trump møter pressen i Det hvite hus med visepresident Mike Pence ved sin side, Foto: Alex Brandon / AP

Allerede fredag gikk MSNBCs mest profilerte stjerne, Rachel Maddow, ut og rådet TV-kanalene til ikke lenger vise direktesendinger med president Trump. Hun viste til eksempler på falske eller misledende påstander som presidenten skal ha kommet på tidligere pressekonferanser. Som for eksempel at regjeringen hadde viruset under kontroll – og påstander rundt medisinering og behandling.

– Vi burde alle slutte å sende fra disse pressekonferansene. Det kan fort koste liv, sier Rachel Maddow.

KRITISK: – Vi burde alle slutte å sende fra disse pressekonferansene. Det kan fort koste liv, sier TV-profilen Rachel Maddow. Foto: Steven Senne / AP

Flere av Trumps pressekonferanser har allerede vakt stor internasjonal oppmerksomhet og det av helt andre årsaker enn hvordan man skal takle coronaviruset. Det ble for eksempel svært amper stemning under en pressekonferanse i Det hvite hus fredag, da NBC-journalist Peter Alexander spurte USAs president Donald Trump om han hadde et budskap til amerikanere som er redde, siden så mange er smittet og dør av coronaviruset.

– Jeg ville sagt at du er en fæl en reporter, det er hva jeg ville sagt. Jeg syns det er et veldig slemt spørsmål, og jeg syns det er et svært dårlig signal du sender til det amerikanske folk. Det amerikanske folk ser etter svar, og du driver med sensasjonsjag, freste Trump, og sa blant annet til journalisten at han «burde skamme seg».

BEGRENSET: – Det er begrenset hvor mye jeg får gjort. Jeg kan ikke hoppe foran mikrofonen og dytte ham ned, sier immunologen Anthony Fauci Foto: Patrick Semansky / AP

Immunologen Anthony Fauci har som jobb å opplyse USAs president Donald Trump om coronaviruset. Den siste tiden har han stått på podiet sammen med presidenten når har fått spørsmål om epidemien.

– Det er begrenset hvor mye jeg får gjort. Jeg kan ikke hoppe foran mikrofonen og dytte ham ned, sier han i ferskt intervju.

– Pressekonferansene minner mer og mer om et av Trumps valgkampmøter, hvor hensikten bare er å vinne velgere over på sin side. Trump er bare til skade og sprer feilinformasjon, skriver Washington Post mandag.

Selv hadde Trump denne kommentaren mot slutten av mandagens pressekonferanse.

– Jeg hadde ikke stått her i to timer hvis jeg ikke mente det var viktig.

