TALKSHOW-VETERAN: Fredrik Skavlan, her i samtale med VG i 2018. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fredrik Skavlan kutter i antall show: – Privat dilemma

Av hensyn til samboer Maria Bonnevie (46) velger Fredrik Skavlan (53) å redusere kraftig i egen jobb.

Nå nettopp

TV 2 kunngjorde onsdag at de har inngått en ny toårsavtale med Skavlan. Det samme har svenske SVT.

– For SVT var det en selvfølge, for der ligger vi så jevnt. Men når det gjelder TV 2, er jeg imponert over deres stamina. Det har vært en tøff overgang, ikke bare for meg, men også for dem, sier Skavlan til VG og sikter til overgangen fra NRK til TV 2 i 2018 – med påfølgende seerfall.

Skavlan er i ferd med å runde av to ukers reisekarantene etter innspillingen av de to siste showene i London. Han går tur med hunden og yngstemann i barnevogn når VG får ham i tale på telefon.

– Å organisere livet nå i disse tider, er jo helt umulig. Men å gå tur med hunden får jeg lov til. Karantenen går ut i morgen. Egentlig har det vært ganske fint, men jeg tar veldig høyde for at det ikke føles sånn om to måneder, ler han.

Skavlan fylte 50: – Suksessen har kostet

Har måttet takke nei

Det nye er at «Skavlan» heretter kun skal sendes på høsten, altså i 2020 og 2021.

– Jeg har et privat dilemma, for jeg lever sammen med en skuespiller. Nå har vi hatt små barn så lenge, og Maria har jobbet mindre enn hun vanligvis gjør. Samtidig er det en tide nå hvor film- og TV-bransjen blomstrer noe helt utrolig, Maria får mange tilbud, og mange av dem involverer reising, forteller Skavlan.

– Da har hun måttet takke nei på grunn av meg, og det er ingen bærekraftig situasjon, forklarer han.

STJERNEPAR: Maria Bonnevie og Fredrik Skavlan, her i bryllupet til niesen Jenny Skavlan og Thomas Gullestad i 2014. Foto: Frode Hansen, VG

Løsningen fra nå er å dele året mellom seg. På den måten kan begge få utført jobbene sine, samtidig som det alltid er noen hjemme.

– Nå blir balansen bedre. Vår yngste er halvannet år, og det er viktig for oss at ikke ungene våkner med barnevakter.

Skavlan og Bonnevie har tre barn sammen, mens Skavlan har tre voksne barn fra et tidligere forhold.

Selv om de nå skal jobbe hvert sitt halvår, er Skavlan sikker på at han og Bonnevie får mye tid også med hverandre.

– Ingen av oss er borte i så lange perioder om gangen.

– For jævlig

Skavlan forteller at selv om det kan bli «noen kriger» mellom de yngste i huset nå i disse karantenetider, blir hele familien tvunget inn i mindre stress.

– Vi foreldre blir mer nærværende og faktisk ikke så opptatt av skjermene våre. Det er det noe fint ved. Situasjonen gir noen ringvirkninger i samfunnet som kan være lærerike. Men jeg presiserer, med tre streker under, at det er for jævlig med alle viruset rammer. Alle som blir syke, og de som plutselig blir frarøvet livsgrunnlaget sitt. Det ser man jo overalt nå, og det er fryktelig trist.

Skavlan, som er ekstra takknemlig for å få ny kontrakt i disse usikre tider, drar til Sverige fredag for å spille inn de to siste showene for våren. Som arbeidspendler til Sverige, faller han ikke formelt inn i ny karantene etterpå.

– Men jeg kommer uansett til å leve som i karantene og holde meg inne i leiligheten i Sverige. Selv om svenskene har en litt annen innfallsvinkel til corona, og at utestedene er i full gang, frister det ikke akkurat med utepils.

– Føler du deg mer utrygg i Sverige?

– Personlig er jeg ikke så redd for å få viruset, men jeg vil ikke smitte noen. Jeg har en mor på 85 år, og Maria har også en gammel mor. Det er jo dem man er redd for. Vi er avhengig av disse menneskene rundt oss.

Skavlan mistet over halvparten av seerne da han flyttet fra NRK til TV 2 for snart to år siden. Talkshowet hadde i snitt 776.000 seere på NRK1 våren 2018, inkludert opptak, repriser og nett.

Skavlans første sesong på TV 2 samlet i snitt 332.000, inkludert Sumo. Seertallene var så lave på fredag at programmet ble flyttet til lørdag.

Nå ser det ut som om seertallet har stabilisert seg på omtrent 300.000. I snitt 304.000 har sett lørdagens sending, noe som er 50.000 opp fra to uker siden.

– Vi i redaksjonen får ofte spørsmål på om vi angrer på at vi gamblet i Norge med å bytte kanal, men svaret er nei.

Før han gikk til TV 2 spurte Skavlan seg nemlig hva han ville lære mest av, å bli i NRK eller å bytte.

– Den viktigste lærdommen personlig, er at jeg har et jevnt godt og robust humør og en ganske god psyke. Jeg er ikke en mørk person, og det er jeg veldig glad for, ler han.

– Hva med ydmykhet?

– Det har jeg måttet lære meg sent i livet, konkluderer TV-veteranen.

I Sverige følger fortsatt over en million seere med. «Skavlan» er fortsatt Nordens største talkshow.

– Det betyr mye for oss når det gjelder å booke de gjestene vi ønsker. Uten posisjonen i Sverige ville det vært vanskeligere.

Det er ikke første gang Skavlan dropper jobb for kjæresten. Da han forelsket seg i Bonnevie, etter at hun var gjest hos ham i «Først & Sist», valgte han å slutte på TV for å pleie kjærligheten.

Publisert: 25.03.20 kl. 12:51

