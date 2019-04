RØD LØPER: Nukaaka Coster-Waldau og Nikolaj på Emmy-utdelingen i september 2018. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Nikolaj Coster–Waldau om økonomien etter «GoT»: – Dødsfett å bli gjeldsfri

Dansken som spiller Jaime Lannister i TV-serien «Game of Thrones», letter såvidt på sløret om hvordan suksessen har påvirket økonomien.

Det vites ikke nøyaktig hvor mye stjernene i « Game of Thrones » har tjent på serien, men flere internasjonale medier, blant disse Cosmopolitan og Forbes, har anslått at hovedrolleinnehaverne nå tjener rundt 500.000 dollar per episode.

Ifølge filmdatabasen Imdb, har Coster-Waldau (48) vært med i 51 episoder om vi ikke regner med de gjenstående fire episodene av serien, som vi så langt ikke vet om han er med i. Om anslaget stemmer, kan dansken ha tjent godt over 25 millioner dollar på rollen som Kingslayer gjennom ti år – over 200 millioner norske kroner. Lønnen var sannsynligvis lavere før serien ble en stor seersuksess, og Cosmo anslår formuen hans til rundt 140 millioner kroner.

PÅ SKJERMEN: Coster-Waldau som Jamie Lannister, her i sesong 3 sammen med Gwendoline Christie som Brienne. Foto: HELEN SLOAN/ HBO

I et ferskt intervju med danske Euroman, snakker dansken litt om egen økonomi, og forteller at han betalte ned lån etter sesong fire eller fem.

– Det var en dødsfet følelse å bli gjeldsfri, sier han i intervjuet ifølge Ekstra Bladet.

Skuespilleren sier han har hatt som mål å tjene så mye at han ikke trengte å ha noen bekymringer rundt familiens økonomi.

Ifølge Ekstra Bladet har ikke Coster-Waldau noe lån på familiens hus i Lyngby, som er vurdert til litt over 3,3 millioner danske kroner – rundt 4,3 millioner norske kroner. Det eier han sammen med kona Nukâka. Sammen har paret to døtre, Safina og Filippa.

Avisen skriver også at familien har et sommerhus på Orø i Isefjorden som også er gjeldsfritt, i tillegg til at ekteparet nylig har kjøpt et hus på Grønland, hvor Nukâka kommer fra.

Men Coster-Waldaus økonomi har ikke alltid vært god. Han forteller til Euroman at karrieren gikk så dårlig i 1999 at han måtte bli med i en pølsereklame i Sør-Afrika for å få mat på bordet.

Dansken fikk sitt store gjennombrudd med «Nattevakten» i 1994. I 2001 var han å se i Ridley Scotts «Black Hawk Down», og han var med i norske «Kautokeino-opprøret» i 2008. I 2014 var han å se mor Maria Bonnevie i Susanne Biers film «En sjanse til».

Han har vært Emmy-nominert for rollen som Jaime Lannister i «Game of Thrones».

