SER LYST PÅ LIVET: Wilmer Valderrama er gifteklar. Her avbildet på et arrangement i Los Angeles i januar 2019. Foto: Hahn Lionel/ABACA

Wilmer Valderrama forlovet med modell

«That 70’s Show»-stjernen deler bilde av frieriet med sine 1,7 millioner følgere.

Skuespiller Wilmer Valderrama (39) slo gjennom som Fez i TV-serien «That 70’s Show» som gikk fra 1998 til 2006. Han har de senere årene spilt i seriene «From Dusk Till Dawn», «Grey’s Anatomy» og «NCIS».

Foruten skuespill, er han kjent som eksen til artist Demi Lovato. De to var sammen fra 2010 til 2016, men bare måneder etter at Lovato i 2016 snakket med VG om at hun drømte om å stifte familie, kom nyheten om bruddet.

Nå ser det ut som lykken smiler til Valderrama igjen. 1. januar delte han et bilde på sin Instagram-konto som viser at han står på kne med en liten smykkeboks i hånden foran kjæresten Amanda Pacheo (28). Bildet er stedstagget La Jolla i San Diego i California.

«Det er bare oss nå» skriver han til bildet.

Pacheo som jobber som modell, delte også bildet, samt et nærbilde av en forlovelsesring, på sin Instagram-konto.

De to ble ifølge CNN først koblet til hverandre i april 2019. I november sa Valderrama til Entertainment Tonight at han var klar for et nytt kapittel, og ga kjæresten mye av æren for at han hadde det så bra:

PAR I HJERTER: Valderrama og Pacheo sammen på festival i Saudi Arabia i desember. Foto: Daniele Venturelli / Getty Images Europe

– Det er så spennende, for etter å ha jobbet i så mange år, kjennes det plutselig som om jeg starter helt på nytt igjen. Både i karrieren, og spesielt i privatlivet, er jeg svært lykkelig over hvordan alt er akkurat nå, sa 39-åringen.

Lovato har også gått videre i livet og er sammen med modellen Austin Wilson.

Publisert: 02.01.20 kl. 17:23 Oppdatert: 02.01.20 kl. 18:03

