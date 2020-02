SYK: Shannen Doherty, her på en TV-tilstelning i Los Angeles i fjor. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TV-stjernen Shannen Doherty: – Kreften er tilbake

«Beverly Hills 90210»-stjernen Shannen Doherty (48) har fått tilbakefall av brystkreften.

Skuespilleren uttalte i 2017 at hun var på bedringens vei etter omfattende behandling av brystkreft. Nå forteller Doherty at hun i et års tid har levd med tilbakefall – uten å innvie omverdenen.

– Det vil uansett komme ut om noen dager eller en ukes tid at jeg har kreft i stadium fire. Kreften er tilbake, og derfor er jeg her, opplyste 48-åringen da hun tirsdag morgen besøkte ABCs «Good Morning America».

Det er vanlig å dele inn brystkreft i fire stadier, og stadium fire betyr at sykdommen har spredt seg til andre organer.

Doherty har til tross for helsesituasjonen fortsatt å jobbe normalt, blant annet med nylanseringen «BH90210» – fortsettelsen på orignalsuksessen «Beverly Hills» på 80-tallet.

Også da hun fikk kreftdiagnosen første gang i 2015, snakket Doherty åpent om prosessen. Hun postet hyppig bilder i sosiale medier, både fra behandlinger og med bart hode som følge av cellegift.

Doherty, også kjent fra «Charmed», legger ikke skjul på at det var et hardt slag å få den nedslående beskjeden på nytt.

– Det er en bitter pille å svelge på mange måter. Jeg har kanskje ikke fordøyd det helt, sier hun.

Da hennes tidligere skuespillerkollega Luke Perry døde brått i i fjor, 52 år gammel, visste Doherty at hun var syk igjen.

– Det var veldig rart for meg å få en sånn diagnose, og samtidig oppleve at en som tilsynelatende var så så sunn og frisk, skulle gå før meg, sier Doherty i det ferske TV-intervjuet.

Stjernen har en forsikringssak gående i retten, og i stedet for at helsesituasjonen skal bli kjent for offentligheten via pressens innsyn i dokumentene, velger hun å stå frem på TV å si det som det.

– Jeg vil heller at folk skal høre det fra meg, sier 48-åringen, som forklarer at hennes første reaksjon var hvordan hun skulle overbringe den triste beskjeden til moren og ekteemannen sin enda en gang.

Doherty giftet seg med fotograf Kurt Iswarienko (45) i 2011.

