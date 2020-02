PROFILERT: Doktor Amie Harwick avbildet på et veldedighetsarrangement i Los Angeles i oktober 2016. Foto: Paul Archuleta / Getty Images

Hollywood-sexterapeut drept

Amie Harwick, kjent som terapeut i Hollywood og ekskjæreste til Drew Carey, ble funnet med fallskader natt til lørdag og døde senere på sykehus. En tidligere kjæreste er pågrepet, mistenkt for drap.

Oppdatert nå nettopp

Ifølge Deadline er Harwick (38) en velkjent familie- og sexterapeut i Hollywood. Hun medvirket blant annet som ekspert i dokumentaren «Addicted to Sexting» i 2015. Hun var tidligere forlovet med programleder, komiker og skuespiller Drew Carey, men paret gikk fra hverandre i 2018.

Politiet i Los Angeles melder søndag at Harwick ble drept i sitt hjem i Hollywood Hills lørdag.

– Lørdag 15. februar rundt klokken 01.16 responderte en patrulje i Hollywood på en melding om en «skrikende kvinne» i 2000-blokken i Mound Street i Hollywod Hills, opplyser de.

EKSFORLOVEDE: Drew Carey, her fotografert på et veldedig arrangement i Beverly Hills i oktober 2019. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ifølge Deadline ble politiet møtt av en person Harwick bodde sammen som fortalte dem at hun var overfalt. Samboeren skal ha kommet seg unna ved å hoppe over en vegg og oppsøkt en nabo for å ringe om hjelp.

Politiet fant Harwick alvorlig skadet på bakken under en tre-etasjers høy balkong. Hun hadde skader forenlig med fall og var ikke ved bevissthet. Hun ble fraktet til sykehus, hvor hun døde av skadene.

Ifølge politiet viser etterforskningen mulige spor av kamp og innbrudd i leiligheten. I 16.30-tiden lørdag ble Gareth Pursehouse arrestert utenfor sin bolig i Playa Del Rey, mistenkt for drap.

Politiet oppgir at Harwick og Pursehouse har vært kjærester, men nylig hadde gjort det slutt. Hun skal ha gitt uttrykk for å være redd ham og søkt om besøksforbud. Besøksforbudet hadde skal ha utgått for to uker siden og de to skal ha møttes etter det.

Ifølge Imdb har Harwick en mastergrad i psykologi og en doktorgrad i menneskelig seksualitet.

Publisert: 17.02.20 kl. 21:26 Oppdatert: 17.02.20 kl. 21:36

