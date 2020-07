KATASTROFEFILM: Sandra Bullock spiller hovedrollen i «Bird Box». Foto: Merrick Morton / Netflix

Forsnakket seg: Røpet «Bird Box 2»

Skrekk-thrilleren med Sandra Bullock (55) i hovedrollen får en oppfølger.

Det røper Josh Malerman (44), den amerikanske forfatteren av 2014-romanen som Netflix-suksessen baserer seg på.

Malerman er nemlig i disse dager aktuell med bok-oppfølgeren «Malorie», og det var i den sammenhengen han forsnakket seg om at det også er filmfortsettelse på gang.

– Jeg kan ikke så mye, men jeg kan opplyse om at den er under planlegging. Noen ganger er det merkelig, alt dette hemmelighetskremmeriet, men sånn er spillet, uttalte forfatteren i et intervju med Inverse.

Mer skulle det ikke til før nyheten spredte seg til andre filmnettsteder som Screenrant, Contactmusic og 411Mania.com.

Netflix har til gode å kommentere det som er en skikkelig gladnyhet for fansen. «Bird Box» er blant strømmegigantens mest populære filmer noensinne. Bare i løpet av den første uken i 2018 hadde storfilmen 45 millioner seere. Katastrofedramaet ble hyllet av anmeldere verden over – i VG fikk den en femmer.

I boken og filmen følger man Malorie og to barn som kjemper for livet i en postapokalyptisk verden.

les også Netflix fjerner kontroversielt klipp fra «Bird Box»

Boken «Malorie», hvor handlingen utspiller seg 12 år etter forgjengeren, lanseres 21. juli. Romanslippet frister med at en veldig kjær person, som Malorie var sikker på var død, fortsatt lever. Samtidig er virkeligheten enda mer truende enn tidligere.

les også 17-åring kolliderte da hun dekket øynene i «Bird Box»-utfordring

Eric Heisserer (50) skrev filmmanuset i 2018, basert på Malermans historie. Om han skal skrive det nye filmmanuset, og om Sandra Bullock gjør reprise i hovedrollen, gjenstår å se.

Publisert: 12.07.20 kl. 21:13

