MAGIKALENDER: Slik fremstår «Kristiania magiske tivolitheater».

Mest sette julekalender på fem år

NRKs «Kristiania magiske tivolitheater» er den mest strømmede julekalenderen på fem år - og den nest mest strømmede noensinne.

Publisert: Nå nettopp

Årets ferske julekalender på NRK, «Kristiania magiske tivolitheater», slår seertallene til fjorårets «Stjernestøv».

Tall fra NRK Analyse viser at de 19 første episodene i snitt er strømmet av 494.000 seere, mens 233.000 i snitt har sett dem lineært.

GATEGUTT: Lukas Langmyr Mabin i «Kristiania magiske tivolitheater».

«Stjernestøv», NRK-julekalenderen som kom i 2020, ble i snitt strømmet av 429.000 i samme periode i fjor.

Første episode av «Kristiania magiske tivolitheater» er sett av 1.248.000 seere totalt.

Se oversikt over hvilke julekalendre som sendes i år her.

Den eneste julekalenderen fra statskanalen som har gjort det bedre i strømme-tidsalderen første året den har gått, er «Snøfall», oppgir NRK.

SNØFALL: F.v. Selma (Siri Skjeggedal, foran) Frida (Charlotte Myrset) og Pil (Kevin Haugan) sammen med Julius (Trond Høvik) i «Snøfall».

Årets julekalendere tar seerne med til et magisk tivoli i gamle dagers Kristiania, nå Oslo. Der møter vi Luka, spilt av Lukas Langmyr Mabin (11), en fattiggutt fra Vika.

Men farer truer, og det blir opp til Luka og hans nye venner å kjempe for å redde sitt kjære teater fra den slemme og styrtrike overklassekvinnen Erle Butenschøn, spilt av Lena Kristin Ellingsen (41).

NISSEFEST: 24 nisser samles rundt grøten i Espen Eckbos tredje nisserealityparodi, «Nissene i bingen».

TVNorge og Discovery sender i år «Nissene i bingen» - en realityparodi rettet mot et noe eldre publikum. Den satte Discovery+-rekord med over 428.000 seere på premieredagen, ifølge Kampanje.

TV 2 sender en dansk julekalender fra 2017 og oppfølgeren fra 2019: «Tinkas Juleeventyr» og «Tinka og Kongespillet».

VED SIN LEST: Henki Kolstad som Skomaker Andersen og barnebarnet Marius Kleppe Kolstad som Jørgen i «Jul i Skomakergata».

NRK oppgir at Total Screen Rating-tallene (TSR), som legger sammen antall seere som har sett et innhold live, reprise, opptak og video on demand (strømming), på dagens julekalendre ikke når opp til tallene lineær-TV hadde i sin gullalder. Nå er også konkurransesituasjonen en helt annen enn da NRK hadde monopol.

Ifølge Dagsavisen er «Jul i Skomakergata» (1979) den mest populære julekalenderen fra NRKs monopoltid. Da serien ble sendt i reprise i 2003 hadde premieren 925.000 seere.

