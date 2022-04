TV-STJERNE: Kaley Cuoco på «The Flight Attendant»-premiere i Los Angeles tidligere denne uken.

Kaley Cuoco sverger: − Gifter meg aldri igjen

Skuespiller Kaley Cuoco (36) er klinkende klar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Big Bang Theory»-stjernen, for tiden aktuell i humorserien «The Flight Attendant» på HBO, har bestemt seg for at alle gode ting ikke er tre.

Etter at hun ble separert fra ektemann nummer to i september i fjor, Karl Cook (31), er elteskap noe som ikke frister igjen.

– Jeg gifter meg aldri igjen, forsikrer 36-åringen i et intervju med bladet Glamour.

Skuespilleren presiserer at det ikke betyr at hun aldri ser for seg å finne kjærligheten på nytt – for hun tror den finnes der ute. Det er konseptet med å love hverandre evig troskap, som hun påstår at hun er ferdig med.

– Jeg hadde elsket å være i et langvarig forhold, men jeg kommer aldri til å gifte meg enda en gang. Absolutt ikke. Det kan du bokstavelig talt skrive på forsiden av bladet, sier Cuoco til reporteren.

TV-stjernen forklarer at hun egentlig «er gift med jobben».

– Det er sant. Karrieren har alltid vært min første kjærlighet.

SLUTT: Kaley Cuoco og Karl Cook i Hollywood i 2018.

Cuoco og Cook var gift i drøyt tre år før de gikk fra hverandre.

«Det er ingen sinne eller fiendskap, heller tvert om. Vi har tatt denne avgjørelsen sammen gjennom enorm respekt og omtanke for hverandre», lød det i parets felles kunngjøring av bruddet i fjor.

Cuoco og Cook møttes i 2016 og giftet seg to år senere. De har ingen barn sammen. Cuoco var tidligere gift med tennisspiller Ryan Sweeting (34). Også det ekteskapet tok slutt etter tre år.

TV-stjernen er blitt nominert til en rekke priser for sin innsats i «The Flight Attendant», deriblant EMMY og Golden Globe. Denne uken kastet hun glans over premieren på sesong to i Los Angeles.

Flere Rampelys-nyheter på VGTV: