MOR OG DATTER: Kim Wigaard (Puffie Mantrap), til venstre, og Stian «Staysman» Thorbjørnsen i første episode av «Drag Me Out».

TV-anmeldelse «Drag Me Out»: Dragqueens for en dag

TVNorge markerer skeivt kulturår 2022 med å sette heterofile kjendiser i søkelyset.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Drag Me Out»

Norsk konkurransereality i seks episoder

Premiere på Discovery+ og TVNorge mandag 25. april

Programleder: Janne Formoe

Deltagere: Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Didrik Solli-Tangen, Magnus Devold, Sigrid Bonde Tusvik, Eskil Pedersen, Erik Follestad, Herman Dahl, Petter Pilgaard, Leif Einar «Lothepus» Lothe

TVNorge/Discovery+ nye konkurransereality, som kanalen lanserer som en del av feiringen av skeivt kulturår 2022, har allerede rukket å skape en viss kontrovers.

Innvendinger à la de Adam Schjølberg presenterer her, er definitivt verdt å diskutere. Hvorfor i all verden er det (presumptivt) heterofile mennesker som skal få æren av å «bli» dragqueens for en dag i «Drag Me Out»?

For egen regning vil jeg tillegge: Hvorfor må de være kjendiser? Endog kjendiser av den typen vi allerede har sett i en utall andre, lignende reality-formater – i den grad vi har hørt om dem i det hele tatt. Må forresten alle TV-programmer på død og liv være konkurranser? Er det det eneste språket nordmannen forstår?

HVEM SKAL DØMME? DISSE: Janne Formoe (programleder), Jan Thomas, Lilli Bendriss og Marius Hagen (Pamela The Pam), fra venstre, i «Drag Me Out».

Det skal relativt raskt vise seg at konkurranseelementet i «Drag Me Out» er en fullstendig påklistret, helt unødvendig konstruksjon. Dommerpanelet, bestående av Jan Thomas og Youtuber Marius Hagen, kjent under drag-artistnavnet Pamela The Pam, får svært lite å gjøre, bortsett fra å komme med de sedvanlige lifecoach-klisjeene («ta scenen», «gå all-in») og simpelthen elske alt de ser.

Enda sprøere er det at de to suppleres med en gjestedommer i hvert program. Det kan selvsagt være at både Alexandra Joner (i det første) og Lilli Bendriss (i det andre) sitter på massiv kompetanse om drag-artisteri. Men de får sannelig ikke utløp for kunnskapene i «Drag Me Out», i hvert fall.

To deltagere møter hverandre altså til en slags dyst i hver episode. Men vi får vite null og niks om hva kriteriene for konkurransen er, hva dommerne ser etter eller legger vekt på. «Drag Me Out» avslutter hvert program med å kåre en «vinner». Men vi som ser på har knapt fått med oss at det er en konkurranse.

SYNG, SØSTER: Kim Wigaard, også kjent som Puffie Mantrap, i «Drag Me Out».

Nuvel. «Drag Me Out» har heldigvis mer enn bare tøvete tvekamp å by på. Først og fremst har den mentorene som skal veilede kjendisene gjennom dagen, fra de ankommer en rikholdig og fargerik garderobe om morgen, og helt til de har fullført sin klimatiske karaoke-opptreden foran et publikum mange timer senere.

Disse mentorene er livs levende, ekte dragqueens. Kai Thomas Larsen, for eksempel, som gjør sine ting under navnet Skrellex og har en herlig «vulgær» Østfold-aksent. Eller Kim Wigaard, kjent som Puffie Mantrap, som får anledning til å omskape Stian «Staysman» Thorbjørnsen i sitt bilde. René Bjørheim, a.k.a. Zelda Illusion, bistår Didrik Solli-Tangen i program to. Ytterligere dragqueens venter i vingene, og vil dukke opp etter hvert som serien skrider frem.

Dette er ikke bare TV-vennlige, underholdende mennesker. De er også i stand til å si noe om hva drag-kulturen er – og hva den har betydd for dem. (At det å spille en annen kan gjøre det lettere å kommunisere hvem man selv egentlig er, er en gjenganger). Kjendis-deltagerne, kjendis-programlederne og kjendis-dommerne får ha meg unnskyldt. Det er mentorene som gjør «Drag Me Out» til et severdig TV-program.

CRUELLA OG PORSELENSDUKKEN: Herman Dahl (til venstre) og Kai Thomas Larsen (Skrellex) i «Drag Me Out».

Hva får vi se ellers? «Staysman», som sagt, som er like game som alltid. Å se Puffie Mantrap feste et par høyhælte strippersko på en ankel som har ordet «øl» tatovert inn i et hjerte, er selvsagt ikke helt verdiløst.

Den fiks ferdig stashede og sminkede «Staysman» minner for øvrig om en blanding av Divine og Mrs. Doubtfire. «Motstanderen» hans i det første programmet, Youtuberen Herman Dahl, blir seende ut som en porselensdukke fra 1800-tallet.

FAGDOMMER: Alexandra Joner i «Drag Me Out».

I program to er det Solli-Tangen og komikeren Magnus Devold som liksom skal i tottene på hverandre. Sistnevnte viser seg å være genuint opptatt av drag-uttrykket, og har sett alle sesongene av «Drag Me Out»s soleklare forbilde: «RuPauls Drag Race». Han går for artistnavnet Dåse Kleveland. Solli-Tangen blir hetende Slutty Listhaug.

Annet å nevne? Tja. At det hadde vært interessant å få mer innsyn i det virkelig tunge arbeidet i kulissene her, nemlig make up- og sminkearbeidet. Og at programleder Janne Formoe virker overtent og heseblesende i det første programmet, men roer seg noe ned i det andre.

Anmelderen har sett to av seks episoder

Managementselskapet til Erik Follestad er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.