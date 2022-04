HELT: Millie Bobby Brown som Eleven i «Stranger Things» sesong 4.

«Stranger Things» sesong 4 kostet 270 millioner per episode

Ifølge Wall Street Journal har Netflix betalt 30 millioner dollar per episode av den nyeste sesongen. De best betalte stjernene får angivelig 3,1 millioner kroner per episode.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Finansavisen skrev torsdag om strømmegigantens tiltak for å spare penger i forbindelse med nyheten om børsfall og at Netflix vurderer reklame etter brukerflukt.

I den saken gjennomgår WSJ også kostnadene for deler av Netflix-innholdet, og det flere andre medier trekker frem, er at sesong 4 av «Stranger Things» skal ha kostet 30 millioner dollar, eller nær 270 millioner kroner, per episode.

KOMMER: En scene fra «Stranger Things» sesong 4.

Ifølge The AV Club er det dobbelt så mye som HBO betalte per episode for den siste sesongen av den svært påkostede «Game of Thrones».

Cosmopolitan siterer WSJ på at de største stjernene som David Harbour (47), Millie Bobby Brown (18) og Winona Ryder (50) får 350.000 dollar per episode – 3,1 millioner kroner. Andre skuespillere, som Finn Wolfhard (19) og Noah Schnapp (17) skal tjene 250.000 dollar per episode – 2,2 millioner kroner.

Tidligere har det vært skrevet mye om at den kommende «Ringenes Herre»-serien fra Amazon Prime, «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power», kommer til å bli tidenes dyreste TV-serie. Serien som kommer i september skal koste 500 millioner dollar per sesong – 4,5 milliarder kroner.

Til sammenligning kostet «Game of Thrones» rundt 850 millioner kroner per sesong, ifølge Hollywood Reporter.

Netflix har delt opp «Stranger Things» sesong 4 i to deler: Den første har premiere 27. mai, og del to kommer noen uker senere, 1. juli.