TØFF KAMP: «Love Actually» kniver mot «Tre nøtter til Askepott» i denne runden.

Kvartfinale i kåring av tidenes julefilm

Etter en åttendedelsfinale med flere utklassinger, er vi kommet til kvartfinalen i kåringen av tidenes julefilm.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er VG-leserne selv som stemmer frem vinnerne i denne julefilmturneringen. Vi begynte med «klassikere» kåret før 2010 og lot de nyere tilskuddene få en egen innledende runde før de knivet mot hverandre i åttendedelsfinalen.

Med unntak av den jevne kampen mellom «Die Hard» og «Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa» som endte i knapp favør av skyskraper-massakren, sto veteranene for utklassing.

Her kan du (frem til 17. desember) stemme frem filmene som går videre til semifinale senere i uken. Hvilke filmer som møter hvilke avgjøres ved loddtrekning.

«Flåklypa Grand Prix» (1975), Viaplay, iTunes, SF Anytime

Originalen med stopp motion-animasjon fra Ivo Caprino har fascinert flere generasjoner med sin heseblesende Grand Prix-action og kontinuerlige Kjell Aukrust-komikk. I 2005 ble den kåret til århundrets norske film i VG.

FLÅKLYPA: Den noe distré Ludvig kjemper videre i julefilmturneringen.

«Polarekspressen» (2004), Amazon Prime

Denne Oscar-nominerte animasjonsfilmen fra Robert Zemeckis fikk en femmer i VG, og handler om en togferd mot Nordpolen for å få levert julegaveønsket sitt til nissen selv. Ifølge anmelderen er det «i farten og i fjellene, de luftige farer, de nifse nestenulykker og svimlende landskap at «Polarekspressen» og dens digitalteknikk har sin styrke.»

REISE: «Polarekspressen» tar deg med på en kald ferd mot Julenissen

Stem på din favoritt 1/4: «Flåklypa Grand Prix» (1975) «Polarekspressen» (2004)

«National Lampoon's Christmas Vacation»/«Hjelp, det er juleferie» (1989), Netflix, SF Anytime, iTunes, Telia Play

Den tredje i «Hjelp vi ...»-filmene. Som vanlig oppstår forviklinger når Chevy Chase inviterer hele den meget utvidede Griswald-familien til julefeiring. Du får også se unge versjoner av Juliette Lewis, Julia Louis-Dreyfus og Johnny Galecki.

GRISWALD: Chevy Chase spiller Clark Griswold, Jr. i «Hjelp det er juleferie».

«Alene hjemme» (1990), Disney+, HBO Max, Netflix, Viaplay

Chris Columbus regisserte den første (og andre) filmen der Macaulay Culkin spiller Kevin McCallister, gutten som blir glemt igjen hjemme når hele familien reiser på juleferie til Paris. Det som begynner som en hjemme alene-fest, blir raskt skumlere når to innbruddstyver utfordrer husfreden. Dette slapstick-showet med ung helt har blitt en juletradisjon for mange.

FØRSTE: Mange må se Macaulay Culkin som Kevin McCallister i «Alene hjemme» før det blir ordentlig jul.

Stem på din favoritt 2/4: «National Lampoon's Christmas Vacation»/«Hjelp, det er juleferie» (1989) «Alene hjemme»/«Home Alone» (1990)

«Love Actually» (2003), Viaplay, Netflix, SF Anytime, iTunes

Denne flettverksfilmen både skrevet og regissert av Richard Curtis, satte en ny standard for feelgood-julefilmer. Vi følger en hel hær av ulykkelige britiske sjeler i tiden fram mot jul, og underveis krysses deres veier på ymse vis. Foruten et stjernelag med blant andre Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley og Claudia Schiffer, byr filmen på både humor, absurditet og tårekanal-tirring.

JULEHIT: Bill Nighy som den fallerte popstjernen Billy Mack på en opptur i «Love Actually»

«Tre nøtter til Askepott» (1973), iTunes

Opptil flere generasjoner nordmenn har vokst opp med denne tysktsjekkiske filmen om en svært aktiv og kapabel Askepott som gir prinsen motstand på flere områder. Den ble først sendt på NRK i 1975, og i 1978 ble Knut Risans fortellerstemme lagt over de originale stemmene.

ORIGINAL: Libuse Safránkova som Askepott i juleklassikeren «Tre nøtter til Askepott».

Stem på din favoritt 3/4: «Love Actually» (2003) «Tre nøtter til Askepott» (1973)

«Die Hard»/«Aksjon skyskraper» (1988), Disney+, Viaplay, SF Anytime, iTunes

Denne legendariske actionfilmen har toppet flere favorittlister. At den regnes som en alternativ julefilm skyldes at New York-politimannen John McClane (Bruce Willis) havner midt i et voldsomt gisseldrama når han ankommer Los Angeles for å feire jul med kona. «Yippee ki-yay»!

TØFFING: Bruce Willis som John McClane i «Die Hard».

«Alene hjemme 2: Forlatt i New York» (1992), Disney+, Viaplay

Om ikke du får nok stemning av å se Kevin McCallister bli forlatt hjemme mens familien drar til Paris, fortsetter fadesen året etter da Kevin havner på hotell i New York før jul. I oppfølgerfilmen må Kevin kjempe mot de samme skurkene, og han møter også på Donald Trump.

ALENE I STORBYEN: Kevin McCallister (Macaulay Culkin) i «Alene hjemme 2: Forlatt i New York».

Stem på din favoritt 4/4: «Die Hard»/«Aksjon skyskraper» (1988) «Alene hjemme 2: Forlat i New York» (1992)

Se flere videoer om julefilmer her: