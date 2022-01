UTFORDRERE: Skjebneøyeblikk for Ole Martin Alfsen og Tomine Harket.

Sendt hjem fra «Farmen kjendis»: − Hadde rævkjørt hele gjengen

Kjendiskokk Ole Martin Alfsen (52) gråter på TV for aller første gang.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

TV-profilen, kjent fra «4 stjerners middag» og andre matlagingsprogram, måtte pakke sekken og reise fra gården i onsdagens episode. Grunnen var rett og slett fordi han var en for sterk konkurrent.

– Jeg skjønner godt at de var redde, for jeg hadde rævkjørt hele gjengen om jeg hadde blitt værende, sier han til VG og ler.

De andre på gården skulle altså bestemme hvem av utfordrerne som skulle få bli med videre, og det ble Tomine Harket (28).

TÅRER: Ole Martin Alfsen knekker sammen når han ser de andre gråte.

Seansen rundt valget ble riktig så følelsesladet. Ole Martin begynner å gråte når han skjønner hvor det bærer.

– Tomine og jeg hadde jo snakket om dette og hadde begge en klar idé om hva som kom til å skje. Jeg tenkte bare: La oss få det overstått, sier Ole Martin.

TV-FJES: Ole Martin Alfsen.

Men så renner det altså over.

– Jeg hadde jo et håp. I tillegg sa Heine så mye fint og var tydelig berørt. Og så så jeg at Dorthe og Ingrid begynte å skjelve på leppene. Da sto det plutselig for meg at jeg ikke skulle være der mer. Det ble så mange følelser på én gang. I tillegg tenkte jeg på at jeg nå skulle hjem til guttungen, som jeg visste savnet meg veldig, forklarer Ole Martin.

– Er det første gang du gråter på TV?

– Ja, det skal jeg love deg at det er, svarer 52-åringen og legger til:

– Men jeg er ikke fremmed for å gråte, altså. Jeg synes det er fint. Det er heller ikke noen ny side ved meg. Det er bare ikke så mange som har sett det.

VÅTT: Dorthe Skappel og Ingrid Simensen gråter over å ta avskjed med Ole Martin

Heine Totland (51), kokkekyndig musiker, sier på TV at han har fått en kompis, at han er starstruck og kunne tenke seg å være Ole Martins assistent resten av livet.

– Dagene er så utrolig intense, sier Ole Martin om det korte gårdsoppholdet.

– Jeg savnet Heine da jeg dro og følte at jeg hadde fått en god venn der. Jeg «bondet» også med Dorthe og Ingrid, sier han om Dorthe Skappel (59) og Ingrid Simensen (28).

Det man ikke får se på TV, var at Heine og Isak Dreyer (27) løper etter Ole Martin når han har reist.

– Jeg hadde lært dem å lage ost og brød, så de kom løpende med en brødskive med hjemmelaget ost. De ville jeg skulle ha niste på veien.

ALVORETS TIME: F.v.: Øyunn krogh, Isak Dreyer, Heine Totland og Sophie Elise Isachsen.

Ole Martin reiste ikke hjem til sønnen som han hadde sett for seg. I stedet ventet «Torpet». Han hevder at det kom uventet.

– Så teit er jeg at jeg ikke visste det. Jeg hadde snakket med produksjonen om det, men de hadde sagt at det ikke alltid er noe torp, haha. Så jeg var innstilt på å reise hjem og ble derfor overrasket. Men da jeg fikk muligheten, tenkte jeg at jeg faen meg skal komme tilbake til gården, humrer han.

STORBONDE: Adam Ezzari.

Før han reiste, var Ole Martin med på å sikre deltagerne en ny, stor ladning med alkohol – i form av tre flasker vin etter et vellykket oppdrag. Altså gikk ikke gjengen lenge uten alkohol etter at storbonden Adam Ezzari (23) helte ut alt brennevinet tidligere i uken.

Denne gangen fikk de beholde drikken.

– Der og da tenkte jeg ikke på det, for den alkoholen som kom inn, var ikke min. Den var hele gruppen sin. Men ja, det skurrer for meg at alkohol kan gjøre noen så glad, sier Adam til VG.