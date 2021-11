UTEN MASKE: Arve Juritzen var mannen bak froskemasken i «Maskorama» på lørdag.

1.141.000 så «Maskorama»

Hele 1.141.000 fikk med seg «Maskorama»-premieren på NRK i løpet av helgen. Til sammenligning var det 478.000 som så semifinalen i «Skal vi danse» på TV 2.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

For «Skal vi danse» betyr det en nedgang på 32.000 seere i forhold til forrige lørdag hvor det til sammen var 510.000 som så kvartfinalen.

Det var 864.000 som fulgte «Maskorama» direkte på lørdagskvelden – 113.000 har sett programmet i reprise og 164.000 har sett «Maskorama» på NRK TV i løpet av helgen.

På det meste hadde «Maskorama» 1,4 millioner seere på den første sesongen i fjor høst. Den første sendingen ble da til sammen sett av 1.061.000. Dermed er det 80.000 flere som har sett den første programmet av årets sesong i forhold til 2020-sesongen av «Maskorama».

– Det er så utrolig hyggelig at vi fremdeles kan samles på en lørdagskveld i dette landet og bare ha det gøy sammen! Maskorama hadde fantastisk oppslutning i fjor da vi alle var nødt til å sitte hjemme på lørdagskveldene. At populariteten til serien faktisk er stigende nå som vi har andre muligheter, viser vel at vi har et sterkt behov for å leke, og at Maskorama tilfredsstiller det behovet i oss, sier programredaktør i NRK, Petter Wallace i en kommentar.

I direkte konkurranse med «Maskorama» var det 369.000 førstegangs-seere som valgte «Skal vi danse» i stedet. Det er en nedgang på 14.000 i forhold til forrige lørdag. Da var det som kjent finalen i «Stjernekamp» som var konkurrenten.

Lørdag var det klart for en av høstens store TV-dueller med sesongpremiere på fjorårets store publikumssuksess «Maskorama» på NRK1 mot semifinale i «Skal vi danse» på TV 2.

Det var Frosken som måtte avsløre sin identitet i sesongpremierene på «Maskorama», mens Siri Avlesen-Østli måtte forlate «Skal vi danse».

SLÅTT UT: Det var Siri Avlesen-Østli og hennes dansepartner Tarjei Svalastog som måtte forlate «Skal vi danse» etter semifinalen på lørdag.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til kampen om seerne denne lørdagen. TV 2 og «Skal vi danse» hadde tøff konkurranse om seerne i den første delen av sendingen.

– «Maskorama» kommer til å ta helt av – og jeg blir overrasket hvis «Skal vi danse» og TV 2 klarer å holde på seertallene, sa kommunikasjonsrådgiver og TV-ekspert Arne-Inge Christophersen til VG lørdag før sending.

Forrige lørdag var det totalt sett 510.000 som fikk med seg kvartfinalen i «Skal vi danse». Da i knallhard konkurranse med finalen av «Stjernekamp» på NRK1 som ble sett av 904.000 – en forskjell på nesten 400.000.