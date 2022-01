EKTEPAR: Bob Saget og Kelly Rizzo på et TV-arrangement i Hollywood i 2019.

Bob Sagets kone: − Fullstendig sønderknust

Kelly Rizzo er i sjokk over ektemannens brå død.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske Bob Saget, best kjent fra «Under samme tak (Full House)», ble funnet død på et hotellrom i Orlando søndag – 65 år gammel. Skuespillervenner og fans mottok nyheten med stor sorg.

Nå bryter også Kelly Rizzo (42), som giftet seg med Saget i 2018, tausheten.

– Hele hjertet mitt. Bob var mitt ett og alt, sier hun til E! Online.

– Jeg er så fullstendig sønderknust og kan ikke fatte det.

Rizzo, som er journalist og TV-vertinne, takker omverdenen for støtten.

– Det er så rørende å se all kjærligheten og hyllestene som strømmer fra venner, familie, fans og hans kolleger.

Kona lover å si mer om sin døde ektemann når hun orker.

– Når tiden er moden, og når denne nyheten ikke er så fersk, ser jeg frem til å dele merav Bob med verden. Jeg vil dele hvor mye han betydde for meg og alle rundt ham, og om hvor viktige fans og venner var for ham. Tusen takk for at dere respekterer privatlivet i denne perioden, sier 42-åringen.

Saget har vært gift én gang tidligere, og han etterlater seg tre døtre fra første ekteskap.

Sørger også

John Stamos (58), som spilte mot Saget i «Under samme tak», har også lagt ut langt innlegg på Instagram, der han skriver at han «ikke er klar til å ta avskjed» med vennen:

Noen dødsårsak er ikke kjent, men amerikanske medier sier at det ikke foreligger noen mistanke om noe kriminelt. Det skal heller ikke ha blitt funnet noen stoffer eller medikamenter på hotellrommet.

TMZ siterer ikke navngitte kilder i etterforskningen, som sier at det kan se ut som stjernen ble rammet av slag eller hjertestans. Dette er ikke bekreftet. Det kan ta flere uker før den endelige obduksjonsrapporten foreligger.

Bare ett døgn før han døde la Saget en selfie på Instagram, der han skrev hvor glad han var for å være ute på turné igjen. 65-åringen gledet seg til kommende opptredener, og spøkte om at han var «avhengig av denne greia» – altså turnélivet og møtet med publikum