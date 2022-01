FORBILDE: Fredag er Bjørn Einar Romøren klar for nye utfordringer i den populære TV-konkurransen.

Kreftforeningen om Bjørn Einar Romøren: − Et sterkt forbilde for kreftoverlevere

Kreftforeningen heier på Bjørn Einar Romøren i «Mesternes mester». – Vi er takknemlige for at Bjørn Einar bruker denne muligheten til å fortelle seerne hvordan sykdommen har påvirket hans liv.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det sier Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til VG.

– Han er blitt et sterkt forbilde for kreftoverlevere i hele Norge, og da spesielt menn. Det har ikke vært så mange mannlige forbilder som har snakket åpent om sin kreftsykdom tidligere, sier Stenstavold Ross videre.

– Det er veldig hyggelig å høre det. Både at Kreftforeningen sier det og at det at jeg er med i «Mesternes mester» bidrar til noe. Det gjør det ekstra meningsfylt å være med, sier Bjørn Einar Romøren i en kommentar til VG.

I juli 2019 ble det kjent at Bjørn Einar Romøren hadde kreft, en ondartet svulst i hoften. I mars året etter kunne han gledestrålende fortelle at «nesten et år med cellegift er ferdig, og legene sier at giften og strålingen har fungert».

– Det er ikke bare en personlig seier for meg å være med i «Mesternes mester». Det er også viktig for meg å vise alle andre som har vært der jeg har vært at det går an å komme seg opp og frem igjen etter en slik runde, sa Romøren til VG da det ble kjent at han var en av årets deltagere.

Fredag er det klart for andre episode av årets «Mesternes mester». Første episode av den populære TV-konkurransen med Aksel Lund Svindal som programleder er så langt sett av 1.361.000.

– Bjørn Einar er kanskje ikke klar over selv hvilken god og viktig ambassadør han er, ikke minst for kreftrammede menn. Som person er han imponerende, men han symboliserer også noe som er større enn ham selv, nemlig hvor langt utviklingen og forskningen har kommet den siste tiden. At en med hans alvorlige kreftform skulle kunne delta i et hardt program som «Mesternes mester» ville ikke vært gitt for bare få år siden, sier Stenstavold Ross.

1. desember sluttet Bjørn Einar Romøren som markedssjef i Norges Skiforbund og begynte i en lederstilling i butikkene Lively Home og Lively Me som kona Martine Remsøy Romøren (34) har bygd opp.

NY JOBB: Bjørn Einar Romøren har nå begynt i en ny jobb i butikkene som kona Martine har bygd opp.

– Vi har fire butikker og nettbutikker. Vi satser på to forskjellige konsepter. Et med interiør, møbler og klær. Og et tilsvarende hvor barn er målgruppen, sier Romøren.