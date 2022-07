FEM: Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik og Harry Styles har gjort stor suksess med «One Direction». Nå er det avslørt hvordan de fem artistene ble satt sammen.

Ny video avslører hvordan One Direction ble satt sammen

I forbindelse med boybandets 12-års jubileum publiserte «The X Factor UK» et klipp som viser hvordan gruppen ble satt sammen.

Den britisk-irske gruppen One Direction har flere rekorder i musikkbransjen med sine fem album. 23. juli var det 12 år siden det nå oppløste boybandet ble satt sammen av dommerne i TV-konkurransen «The X Factor UK».

For å markere det fansen kaller et «historisk øyeblikk» publiserte det britiske programmet en hittil upublisert video som viser hvordan gruppen ble satt sammen.

Videoen ble postet på YouTube med tittelen: «ALDRI FØR SETT opptak av One Directions dannelse». Klippet viser øyeblikket dommerne Simon Cowell, Louis Walsh og Nicole Scherzinger diskuterer hvem som skal være med i gruppen.

På et bord har dommerne bilder av alle deltagerne som er igjen i konkurransen. De skal bestemme hvem som skal bli med videre og hvem som skal sendes hjem. Det er artist Niall Horan som først blir diskutert av dommerne.

– La oss lage en fiktiv gruppe istedenfor å si «nei», sier Scherzinger.

– Søteste boybandet

Så blir Harry Styles og Louis Tomlinson lagt til.

– De er det søteste boybandet noensinne. Jeg elsker det, sier Scherzinger i klippet mens hun ser på bilder av de tre artistene.

Se videoen under:

Til de andre dommerne forteller Scherzinger at de tre artistene er for talentfulle til å bli kastet ut av konkurransen.

I kommentarfeltet påpeker flere fans at Scherzinger har spilt en større rolle i dannelsen av One Direction enn det tidligere har vist.

– De er som små stjerner, og du kan ikke kvitte deg med små stjerner. Vi setter dem alle sammen, sier Scherzinger.

Zayn til slutt

Fjerde person til å bli lagt i gruppen er Liam Payne.

– Han skiller seg ut, sier Cowell som er litt uenig i at Payne skal med i en gruppe før han overbevises.

Til slutt blir Zayn Malik lagt til gruppen som nå inneholder de fem artistene som senere ble verdenskjent som «One Direction».

– Det er en god idé. Jeg vil ha de, sier Cowell.

– Det er veldig bra! sier Scherzinger

Alle medlemmene entret konkurransen hver for seg før de ble satt sammen. One Direction endte på tredjeplass i den syvende sesongen av «The X Factor UK». Fire måneder etter programmet ga de ut debutalbumet «Up All Night».

Gruppen var aktiv fra 2010 til 2016. Zayn, som var siste person til å bli lagt til boybandet, var det første medlemmet til å droppe ut for å satse på en solokarriere i mars 2015.