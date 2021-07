PENE «UGLY AMERICANS»: Alexandria Daddario og Jake Lacy i «The White Lotus». Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «The White Lotus»: Hotell i mellomklasse

Fæle amerikanere ødelegger paradis.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«The White Lotus»

Amerikansk satirisk drama i seks deler

Premiere på HBO Nordic mandag 12. juli

Manus og regi: Mike White

Med: Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Fred Hechinger, Jake Lacy, Brittany O’Grady, Steve Zahn, Sydney Sweeney, Natasha Rothwell, Molly Shannon

En gjeng amerikanere ankommer paradis, Hawaii. Gjestene har en del fellestrekk: De er rike, klasseblinde og i varierende grad usympatiske og/eller kjedelige. At de er hvite sier seg nesten selv. De har jo råd på å reise på ferie til Hawaii!

Det vinkende, veivende, trippende servicepersonalet står klare på brygga for å ta dem imot. Først og fremst hotellets daglige leder, Armond (Bartlett), i Tom Selleck-bart og det som nå kalles «mønstret resort-skjorte». På plass er også Belinda (Rothwell), en talentfull terapeut som driver stedets spa-avdeling, og en nyansatt assistent som ikke har fortalt at hun kan føde hvert øyeblikk (hun trenger pengene).

«VELKOMMEN, DRITTFOLK!»: Servicepersonalet ønsker velkommen i «The WHite Lotus». Murray Bartlett til venstre. Foto: HBO Nordic

«Det vi ønsker å skape for gjestene, er en overveldende følelse av vaghet», instruerer Armond troppene mens gjestene går i land. De er, i første rekke familien Mossbacher, ledet an av far Mark (Zahn) og mor Nicole (Britton). Førstnevnte innbiller seg at han har testikkelkreft, og skal tilbringe resten av ferien i «fått livet i gave»-modus. Nicole er en forretningskvinne som ser på sin egen suksess som avgjørende for alle verdens kvinner sånn generelt.

Den spydige datteren Olivia (Sweeney) har med seg en venninne, Paula (O’Grady), og sammen er de så krampaktig «woke» at selv venstre-Twitter ville ha betakket seg. Sønnen Quinn (Hechinger) er ikke velkommen på laget deres. Han er fortapt i gaming og nettporno.

ÅH SÅ «WOKE»: Sydney Sweeney (til venstre) og Brittany O’Grady i «The White Lotus». Foto: HBO Nordic

Rachel (Daddario) er på bryllupsreise med Shane (Lacy). Hun er en journalist som kjemper for føden. Han er en ubrukelig rikmannssønn som aldri løfter fingeren – annet enn for å ringe mamma (Shannon) og klage. Med er også Tanya (Coolidge). Hun er sterkt alkoholisert og er på Hawaii for å spre asken av sin nylig avdøde mor på havet.

«The White Lotus» handler om det som skjer når «ugly americans», blinde for sine privilegier, møter gutta og jentene på gulvet – og hvordan sistnevnte gruppe alltid ender opp med å bli rævkjørt. Selv når gjestene tror at de gjør sine oppvartere tjenester, blir sluttresultatet som regel det motsatte.

Det skal «The White Lotus» ha: Den fordeler giftpillene sine broderlig mellom begge sidene i «kulturkrigen». De unge og «woke» får like mye pepper som foreldregenerasjonen deres, som synes alt bare burde være som før. Å drite ut begge parter, er utvilsomt på sin plass. Men treffer det?

SER PÅ PORNO, OVERLEVER TESTIKKELKREFT: Sønn, Fred Hechinger, og far, Steve Zahn, i «The White Lotus». Foto: HBO Nordic

Ikke alltid. Serieskaper, manusforfatter og regissør Mike Whites («Enlightened») poenger treffer stort sett for bløtt til at det satiriske potensialet i stoffet blir hundre prosent forløst.

Farse-elementene – nesten ikke til å unngå når historien er satt til et hotell, med alle dets dører som kan åpnes og lukkes – føles gammelmodige, og serien er bare sånn passe godt «plottet». Skikkelig vind i seilene får ikke «The White Lotus» før den antar rent tragiske dimensjoner i den helt siste episoden.

FØRSTEKLASSES SERVICE: Natasha Rothwell (til venstre) og Jennifer Coolidge i «The White Lotus». Foto: HBO Nordic

Bartlett er utmerket som den Basil Fawlty-aktige hotellverten, Britton er supersolid som supersuksessfull supermamma og Rothwell er til å gråte av god som en kvinne som har fått drømmene sine knust hele livet, men likevel ikke gir opp håpet om morgendagen. Coolidge er en kløpper på å spille fjern.

Å sette lys på en haug usympatiske mennesker som gjør uoverveide ting og skader andre i prosessen, gjør ikke en satire i seg selv. «The White Lotus» er severdig, men kunne med fordel rammet enda hardere.