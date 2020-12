MASKELØS: Anne Rimmen sikret seg en fjerdeplass. Foto: BYLINEJulia Marie Naglestad/NRK

Ravnen ute av «Maskorama» – Anne Rimmen kastet masken

Mange hadde rett da de gjettet på Anne Rimmen (39) var inne i kostymet.

Ravnen røpet på slutten av sendingen, før hun tapte, at hun er i mammaperm. Få minutter senere ble det klart at hun fikk færrest stemmer i kveld.

Rimmen tok nederlaget med fatning og gliste bredt.

– Dette var veldig gøy, sa den populære programlederen etter at masken var fjernet.

VGs anmelder, Tor Martin Bøe, serverte Ravnen to treere i kveld (se alle terningene lenger ned i artikkelen).

Rimmen forklarte hvordan hun tente på konseptet da hun ble spurt om å være med.

– Jeg tenkte «herregud» og gikk rett på YouTube og sjekket ut, la hun til om TV-sirkuset som opprinnelig er fra Korea, men som foreligger i utallige varianter verden over.

Før hun fremførte sangen på nytt sa Rimmen at hun vil gi en ekstra takk til designeren bak kostymene, Kjell «Baron von Bulldog» Nordström.

– Han jobber dag og natt, presiserte hun.

21 prosent av TV-seerne gjettet på nettopp Rimmen, som fødte en datter i april i år.

Før hun kastet masken hintet Ravnen om at hun er vant til å kontrollere følelsene sine, at hun er en moderne kvinne, og at hun lar mannen (altså Ailo Gaup) ta seg av pyntingen hjemme.

UTE: Ravnen trakk det korteste strået i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Her er terningkastene

VGs anmelder Tor Martin Bøe gjentok bedriften fra forrige lørdag og ga fortløpende «karakter» gjennom kvelden i form av terningkast.

Nytt for kvelden var at tidligere «Stjernekamp»-deltagere var med som duettpartnere, Ulrikke Brandstorp (25), Espen Grjotheim (44), Knut Anders Sørum (44) og Raylee (23).

TOPP FIRE: Trollet, Ravnen, Elgen og Vikingen avbildet før kveldens sending. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Om det betyr at Ulrikke IKKE befinner seg inni Trollet, vites ikke. Hun må nemlig sies å å ha vært den heteste kandidaten til å skjule seg bak nettopp det kostymet, hvis man oppsummerer både panelets og TV-seernes gjettinger.

Men kanskje er det mulig å få til begge deler? Uansett vet hverken Brandstorp eller de andre «Stjernekamp»-deltagerne hvem som befinner seg bak masken til den de sang med i kveld.

Brandstorp selv nekter - og uttaler seg på denne måten (artikkelen fortsetter under videoen):

VG-anmelderens terningkast er ikke først og fremst basert på sangprestasjonene, men på hvem som kan skjule seg bak maskene og hvordan de fremstår på scenen.

(Artikkelen fortsetter under terninggrafikken)

«Maskorama» er blitt en massiv seermagnet. De fire første sendingene av den omstridte snakkisen kan skilte med over én million seere i snitt, inkludert nettseing.

Forrige helg fikk over én million seere med seg maskekampen lineært, viser tall VG har fått fra NRKs analyseavdeling.

Neste lørdag står det endelige slaget. Da skal alle de tre siste deltagerne avmaskes og vinneren kåres – etter uker med enormt hemmelighetskremmeri.

Disse har røket ut tidligere: Gaupen (Susann Goksør Bjerkrheim), Fugleskremselet (Trygve Slagsvold Vedum), Puddelen (Mia Gundersen) og Enhjørningen (Inger Lise Rypdal).

Publisert: 05.12.20 kl. 19:45 Oppdatert: 05.12.20 kl. 21:43

