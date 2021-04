TV-PAR: John Corbett og Sarah Jessica Parker i rollene som Aydan og Carrie i «Sex og singelliv 2». Foto: Craig Blankenhorn

Aidan gjør comeback i «Sex og singelliv»

Det er fortsatt en godt bevart hemmelighet om Chris «Mr. Big» Noth dukker opp i TV-fortsettelsen, men John «Aydan Corbett» er med.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Selv om det for lengst er klart at suksess-konseptet «Sex og singelliv» får nytt liv på HBO, og at Kim «Samantha» Cattrall (64) har takket nei til å være med, knytter det seg en viss usikkerhet til andre sentrale skikkelser.

Den nye serien får tittelen «And Just Like That ...», og John Corbett bekrefter overfor New York Posts Page Six at han blir å se på skjermen.

– Ja, jeg skal være med i serien. Jeg gleder meg, sier 59-åringen, som i originalserien og filmene spilte rollen som forloveden og senere eksforloveden til Carrie, spilt av Sarah Jessica Parker (56).

På spørsmål om hvor mange episoder han skal figurere i, svarer Corbett:

– Jeg tror jeg er med i ganske mange. Disse folka har vært veldig hyggelige mot meg, jeg liker dem alle.

KONA: John Corbett er i virkeligheten gift med filmstjernen Bo Derek (64). Her er de på en galla i Phoenix i 2019. Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

HBO vil ikke kommentere Corbetts uttalelser overfor Page Six, som allerede i februar «kunne erfare» at Chris Noth (66) ikke blir med videre – en nyhet som falt i svært dårlig jord hos fansen.

I sosiale medier rant det på med reaksjoner fra mennesker som nekter å bli snytt for gjensyn med Mr. Big, Carries store kjærlighet. Og kanskje er ikke håpet ute, melder E! News og andre medier.

Da en kvinnelig beundrer ga uttrykk for sin fortvilelse under et bilde Noth publiserte på Instagram for åtte uker siden, svarte han nemlig kryptisk om avisartikkelen:

«Alt forandrer seg, inkludert kunngjøringer i fillene».

Da en annen kvinne også konfronterte ham, parerte 66-åringen:

«Vel, hvis Page Six melder det, så må det være sant», etterfulgt av et blunkefjes.

Hva mener du? Hvordan blir serien uten Mr.Big? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen.

UTEBLIR? Sarah Jessica Parker og Chris Noth som Carrie og Mr. Big i film nummer to basert på serien. Foto: Craig Blankenhorn

Også David Eigenberg (56), som fylte rollen som Steve Brady dukker trolig opp igjen. I hvert fall ga skuespilleren et solid hint om det i et intervju med E! nylig.

Selv holder HBO kortene tett til brystet når det gjelder andre enn kvinnene i hovedrollene.

Det er foreløpig bekreftet ti episoder. Innspillingen skal angivelig starte i New York i disse dager.