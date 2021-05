HEMMELIGHETSFULL: Emmy Rossum, her på et veldedighetsarrangement i New York i 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Emmy Rossum røpet graviditet og fødsel på samme dag

Hollywood-stjernen (34) har klart å holde graviditeten hemmelig for offentligheten gjennom hele svangerskapet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Men nå slipper Rossum nyheten om familieforøkelsen i egne kanaler.

Under en serie bilder på Instagram, der hun viser frem den nakne babymagen, opplyser «Shameless»-skuespilleren at hun ble mamma 24. mai.

«På en solfylt mandag morgen kl. 08.13 ønsket vi datteren vår velkommen til verden», skriver Rossum.

Under et annet bilde skriver hun at bildene ble tatt to uker før fødselen.

Barnefaren er regissør Sam Esmail (43), som Rossum giftet seg med i 2017. Paret møttes i 2014 – da han regisserte henne i filmen «Comet».

16 år siden: Unge Emmy vant nykommerprisen

Barnet er det første for dem begge. I bildeserien viser Rossum også frem et bilde der hun og ektemannen omfavner hverandre, i tillegg til det som ser ut til å være et avtrykk av datterens lille fot.

Rossum, også kjent også fra filmer som «The Day After Tomorrow» og «Phantom of The Opera», har et ekteskap bak seg. Hun brøt med musikkprodusent-ektemannen Justin Siegel i 2009, etter bare halvannet år.

Siegel har siden giftet seg og fått barn med denne supermodellen.