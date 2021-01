TILKNAPPEDE BRITER: Carey Mulligan og Ralph Fiennes i «The Dig». Foto: Larry Horricks / Netflix

TV-anmeldelse «The Dig»: Anglofile vil «få noe i øyet»

Vakkert, veloppdragent, velspilt, sentimentalt. Snufs.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

DRAMA

«The Dig»

Premiere på Netflix fredag 28. januar

Storbritannia. 13 år. Regi: Simon Stone

Med: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Archie Barnes, Ben Chaplin, Johnny Flynn

Enkefruen Edith Pretty (Mulligan) har noen snodige hauger på eiendommen sin i Suffolk, og mistenker at det kan befinne seg noe av arkeologisk interesse under dem. Fra vikingtiden, kanskje?

Jorden er hard og kompakt, og hun ber Basil Brown (Fiennes) om hjelp. Han er en lokal mann som ikke kan skilte med papirer fra universitetet, men som utvilsomt kan sine saker. Han ble opplært av faren, som igjen lærte av faren sin.

UTGRAVERE I GENERASJONER: Ralph Fiennes og Carey Mulligan i «The Dig». Foto: Larry Horricks / Netflix

Det skal ganske riktig vise seg at det ligger skatter begravd under overflaten. De har ligget der siden den tidlige middelalderen, og bærer bud om at den tidens mennesker var mer sofistikerte enn man i 1939 – da denne filmen, basert på en sann historie, utspiller seg – trodde:

Disse folkene holdt seg med kultur, kunst og valuta. «The dark ages are no longer dark!», som en av karakterene utbryter.

Det tar ikke lang tid før museumsfolk og profesjonelle arkeologer begynner å stimle seg rundt funnet. De vil alle gjerne ta æren for det, og har dessuten hastverk. Det er bare et tidsspørsmål før krigen er et faktum, og alt arbeide av denne typen vil bli satt på vent.

I KONTAKT MED FORTIDEN: Carey Mulligan, Archie Barnes og Ralph Fiennes i «The Dig». Foto: Larry Horricks / Netflix

«The Dig» er et på alle måter klassisk britisk drama av stiv overleppe-skolen (se også: alt fra «Brief Encounter (1945) til Merchant/Ivorys samlede verker). Det er befolket av sykelig tilknappede mennesker som sliter noe innmari med å gi uttrykk for noe så flaut som menneskelige følelser.

Dette gjelder ikke minst når det kommer til romantikk og seksualitet. Det oppstår en slags søt musikk mellom Pretty og (den gifte) Brown. Men de kan jo ikke lytte til den. Den unge arkeologen Peggy Piggott (James) er på sin side gift med en mann, Stuart (Chaplin), som er så viktoriansk frigid at det nærmer seg parodien.

UNG – OG UELSKET: Lily James i «The Dig». Foto: Larry Horricks / Netflix

Men de er gode mennesker på bunnen. Spesielt Edith og Basil. Sistnevnte inntar raskt en varm omsorgsrolle overfor Ediths unge sønn, Robert (Barnes). Førstnevnte bærer sin sorg og sin lidelse med stor tapperhet, og forblir lojal mot mannen som først kom henne til unnsetning: Den ufaglærte, men begavede Brown.

Dypest sett er «The Dig» en film om vår tilmålte tid på jorden. Hva vi bruker den til og hva vi etterlater oss. Hvor viktig er det å søke lykken, og hvor viktig er det å gjøre det som er riktig? Det at vi er en del av en større historie – er det en trøst når døden banker på døren?

DOKUMENTERER NÅTIDEN: Johnny Flynn i «The Dig». Foto: Larry Horricks / Netflix

Skuespillet er, som man kan forvente i en film som dette, upåklagelig. Mulligan, sminket for å virke eldre og svakere enn hun er, er en gripende heltinne, og Fiennes kan dette med å spille staut og snill.

Det er ingenting som er oppsiktsvekkende med «The Dig». Det mest presise man kan si om den er at det er en fin film. Om du er en langt fremskreden anglofil, kan du plusse et øye på terningen. Og forberede deg på å «få noe» i det.