FLEST NOMINASJONER: Netflix-filmen «Mank» med blant andre Gary Oldman som Herman Mankiewicz, Arliss Howard som Louis B. Mayer og Tom Pelphre som Joe Mankiewicz. Foto: NETFLIX

Netflix dominerer nominasjonene til Golden Globe

Den danske spillefilmen «Druk», på norsk «Et glass til», er nominert til Golden Globe i kategorien beste utenlandske film. Men flest nominasjoner av alle har den Netflix-produserte filmen «Mank».

Mads Mikkelsen er blant dem som spiller i filmen, som er regissert av Thomas Vinterberg.

Danskene får nok en nominasjon. HBO-serien «The Undoing», som er regissert av danske Susanne Bier, er nominert i kategorien for beste miniserie.

Flest nominasjoner av alle har den Netflix-produserte og David Fincher-regisserte filmen «Mank» fått. Den er nominert i hele seks kategorier, blant dem beste film.

THE CROWN: Både Josh O Connor og Emma Corrin som spiller hennholdsvis prins Charles og prinsesse Diana i «The Crown» er nominert til Golde Globe-priser Foto: Des Willie

Tilsammen har Netflix fått 22 nominasjoner for filmer og 20 for TV-serier så langt . Ifølge CNN er følgende nominert:

Beste mannlige skuespiller - TV-serie, musikal eller komedie:

Don Cheadle - «Black Monday»

Nicholas Hoult - «The Great»

Eugene Levy - «Schitt's Creek»

Jason Sudekis - «Ted Lasso»

Ramy Youssef - «Ramy»

Beste kvinnelige skuespiller - TV-serie, musikal eller komedie:

Lily Collins - «Emily in Paris»

Kaley Cuoco - «The Flight Attendant»

Elle Fanning - «The Great»

Jane Levy - «Zoey's Extraordinary Playlist»

Catherine O'Hara - «Schitt's Creek»

Beste mannlige skuespiller i TV-drama serie

Jason Bateman - «Ozark»

Josh O'Connor - «The Crown»

Bob Odenkirk - «Better Call Saul»

Al Pacino - «Hunters»

Matthew Rhys - «Perry Mason»

Beste kvinnelige skuespiller i TV-drama serie

Olivia Colman - «The Crown»

Jodie Comer - «Killing Eve»

Emma Corrin - «The Crown»

Laura Linney - "Ozark"

Sarah Paulsen - «Ratched»

Beste mannlige skuespiller spillefilm laget for TV.

Bryan Cranston - «Your Honor»

Jeff Daniels - «The Comey Rule»

Hugh Grant - «The Undoing»

Mark Ruffalo - «I Know This Much is True»

Ethan Hawke - «The Good Lord Bird»

Beste kvinnelige skuespiller spillefilm laget for TV

Cate Blanchett - «Mrs. America»

Daisy Edgar-Jones - «Normal People»

Shira Haas - «Unorthodox»

Nicole Kidman - «The Undoing»

Anya Taylor-Joy - «The Queen's Gambit»

Beste drama-serie

«The Crown»

«Lovecraft Country»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Ratched»

Beste TV-film

«Normal People»

«The Queen's Gambit»

«Small Axe»

«The Undoing»

«Unorthodox»

Beste kvinnelige birolle - TV-serie eller spillefilm laget for TV.

Helena Bonham Carter - «The Crown»

Julia Garner - «Ozark»

Annie Murphy - «Schitt's Creek»

Cynthia Nixon - «Ratched»

Beste mannlige birolle - TV-serie eller spillefilm laget for TV.

John Boyega - «Small Axe»

Brendan Gleeson - «The Comey Rule»

Daniel Levy - «Schitt's Creek»

Jim Parsons - «Hollywood»

Donald Southerland - «The Undoing»

Best TV-serie -- musikal eller komedie

«Emily in Paris»

«The Flight Attendant»

«Schitt's Creek»

«The Great»

«Ted Lasso»

Beste film - Musikal eller komedie

«Borat Subsequent Moviefilm»

«Hamilton»

«Music»

«Palm Springs»

«The Prom»

Beste drama - film

«The Father»

«Mank»

"Nomadland"

«Promising Young Woman»

«The Trial of the Chicago 7»

BESTE UTENLANDSKE: Den danske filmen Druk med Mads Mikkelsen i en av hovedrollene er norminert i klassen for beste utenlanske film Foto: Henrik Ohsten

Beste utenlandske fremmedspråklige film

«Another Round», Danmark

«La Llorona», Guatamela/Frankrike

«The Life Ahead», Italia

«Minari», USA

«Two of Us» Frankrike/USA