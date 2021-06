MESTERNES MESTER: Etter onsdagens finale kan en av disse smykke seg med tittelen «Mestrernes mester 2022»: Foran fra venstre: Ida Njåtun, programleder Aksel Lund Svindal og Madelene Rubinstein. Bak fra venstre: Tommy Rustad, Bjørn Einar Romøren, Anja Hammerseng-Edin, Nadya Khamitskaya Andersen, Nils Jakob Hoff, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Øystein «Pølsa» Pettersen. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Aksel Lund Svindal klar for sommerferie – uten OL-kjæresten

KRISTIANSAND (VG) «Mesternes mester» er ferdig innspilt på Sørlandet. Nå er den ferske NRK-programlederen Aksel Lund Svindal (38) klar for sommerferie. Men det blir uten kjæresten som reiser til OL i Tokyo.

Etter 17 hektiske innspillingsdager med programleder-debutanten og fjorårsvinneren Aksel Lund Svindal i spissen, ble vinneren kåret på Høllesanden utenfor Kristiansand i strålende sol onsdag. Men hvem som vant det populære NRK-programmet blir ikke kjent før til neste år

– Jeg er godt fornøyd med min egen innsats. Det må jeg få lov til å si, sier Svindal.

Han synes det har «gått greit» å snakke med deltagerne på TV underveis.

– Det er jo ting jeg er vant til fra tidligere. Det som har vært en litt større utfordring har vært å snakke inn i kamera og presentere hva som skal skje. Jeg har også jobbet mye med å være godt forberedt til nattestene som jo er mer seremonielle, sier Svindal.

Selv om han har noe etterarbeid igjen, blir det snart sommerferie for programlederen og den tidligere toppalpinisten.

– Men hva som skjer nå – det er et godt spørsmål. Vi har en hytte i Sverige som vi ikke har fått anledning til å bruke på lang tid – så jeg håper det blir en mulighet til å reise dit.

– Sammen med kjæresten da kanskje?

– Nei, hun skal til OL og dit kan jo ikke jeg være. Det er bare deltagerne som kan reise dit, sier Svindal.

17. mai i fjor bekreftet Aksel Lund Svindal overfor VG at han er kjæreste med Amalie Iuel (27) som er en av Norges fremste kvinnelige hekkeløpere.

Aksel Lund Svindal er kjæreste med hekkeløperen Amalie luel. Foto: Bjørn S. Delebekk

På spørsmål om han har «levert» inn søknad til å være programleder neste år, svarer Svindal:

– Det er avhengig av hvor god jeg har vært og det vil vi få se i klippingen av programmene som vi går i gang med nå.

Men skal vi tro eksternredaktør i NRK, Pia Basberg, har ikke Aksel Lund Svindal mye å bekymre seg for.

– Hvis det er blir en sesong 14. av «Mesternes mester» er det ingen tvil om at vi ønsker oss Aksel Lund Svindal som programleder, sier Basberg.

– Han har vært helt strålende. Det er et fag å være programleder. Det har han tatt på alvor og har vært utrolig dedikert, fortsetter hun.

SOMMERLUKSUS: Nåværende eier av deltagerhuset i «Mesternes mester» betalt 25 millioner kroner for stedet i 2018. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Hun mener at han representerer en fornyelse av «Mesternes mester» av flere årsaker:

– Han evne til å se andre mennesker, snakke med andre mennesker og få en historie ut av dem. Han er ung og han er ung og han er fresh. Det tror jeg fort publikum kommer til å se. Han har en litt annen rolle. Det har vært viktig for oss når vi først nå skulle fornye oss og takke Dag Erik Pedersen av etter de fantastiske årene han har vært programleder. Aksel må få lov til å gjøre ting på sin måte og det har han gjort, sier Basberg

Men i likhet med sin forgjenger har ikke Aksel Lund Svindal heller ikke opphold seg i deltagerhuset i Høgvågen i Lillesand kommune.

MIDLERTIDIG: Detter svømmebassenget ble bygget på den storslåtte strandeiendommen i Høvåg slik at den kunne bli aktuell for TV-innspilling. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Den fasjonable eiendomsdom eies av Robert Hvide Macleod. Han er tidligere toppsjef i John Fredriksen-selskapet Frontline.

Svømmebassenget i forkant av huset er midlertidig og Fædrelandsvennen og Lillesands-Posten skrev allerede i mars at det ble bygget på den storslåtte strandeiendommen i Høvåg slik at den kunne bli aktuell for TV-innspilling.

Ifølge DN solgte Europris-arving Dag Høili denne eiendommen i 2018 for 25 millioner kroner til Macleod. Opprinnelig hadde Høili krevet 44 millioner for eiendommen.

STANDSMESSIG: Aksel Lund Svindal ankom pressetreffet ved deltagerhuset i denne båten. – Det var veldig høye bølger i dag, sa han. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

Siden Lars Bohinen måtte trekke seg like før innspillingen startet, ble ikke den første deltageren slått ut før i det tredje programmet.

Men etter det har det gått slag i slag bokstavelig talt til to finalister sto igjen etter en spennende semifinale bak tildekkede gjerder ved Fortet i Kristiansand sentrum.

Tirsdag kom de seks utslåtte deltagerne fra de tidligere innspilte programmene tilbake til huset i strandkanten – både til en gjensynsfest og en avskjedsfest. Men som alltid med TV-kameraer rundt seg nesten hele tiden.

Etter finalen onsdag er det pakking – og torsdag er det snipp snapp snute, så var eventyret ute og hjemreise og tilbake til hverdagen.

Det er andre gangen den populære TV-konkurransen blir spilt inn på norsk jord. I fjor var det tradisjonen tro planlagt innspilling på sørligere breddegrader, nærmere bestemt i Hellas. Men det satte som kjent pandemien en effektiv stopper for. I stedet ble det Norge og Arendal.

Det er det ingen som har beklaget – i hvert fall ikke i etterkant. Aldri har «Mesternes mester» hatt så mange seere som vinteren 2021 med et snitt på 1.5 millioner seere pr. episode.

I mars kunne VG fortelle at Dag Erik Pedersen trakk seg som programleder etter 12 sesonger. – Ringen er sluttet, sa han til VG den gangen.

Da hadde Pedersen ledet det populære NRK-programmet siden starten i 2009. Formatet er opprinnelig belgisk. Noen dager senere ble det klart at Aksel Lund Svindal blir den nye programlederen.