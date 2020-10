TV-KJENDIS: Amanda Holden, her avbildet i mars, har hisset på seg TV-seerne. Foto: Lia Toby / PA Wire

Amanda Holden hevder hun må gjennom sensur før hver sending

«Britain’s Got Talent»-dommer Amanda Holden (49) skapte storm i sosiale medier forrige lørdag på grunn av utringningen.

Reaksjonene uteble ikke hos TV-seerne forrige lørdag, da Holden inntok dommerpanelet iført en avslørende kjole.

Ikke bare gikk folk bananas på Twitter. Det britiske sensurorganet Ofcom, The Office of Communications, skal ifølge britiske medier ha mottatt 235 klager fra mennesker som mener Holden var usømmelig antrukket med tanke på at talentshowet er et familieprogram.

Mange mente at kjolen var så utringet at man kunne skimte deler av brystvortene. Flere medier meldte at det var snakk om en «puppeglipp», noe Holden selv avkreftet.

«Hmm, virkelig? Hvem har brystvortene så nær kløften?» skrev 49-åringen på Instastory et par dager senere ifølge Daily Mail.

Den kjente programlederen, skuespilleren, radioverten, forfatteren og artisten har provosert med valg av klær også tidligere. Hun tar den ferske kritikken med ro.

I et intervju med The Sun forsikrer Holden at hun kommer til å fortsette å kle seg i det hun selv vil. Samtidig forteller hun at TV-produsentene hver uke sjekker hva hun har tenkt å iføre seg.

– Det er en hel haug med mennesker som kommer og banker på døren for å studere utringningen min før vi går på lufta. En egen puppekomité, sier hun.

Holden postet selv dette bildet på Twitter før forrige ukes sending – iført nettopp den omstridte kreasjonen:

Før sending sist helg skal en kvinnelig TV-produsent ifølge Holden ha sagt om kjolen at «den ser fantastisk ut».

– Jeg skal ikke navngi henne, men hun er en sterk, bra dame, og hun er på min side.

Holden mener altså at hun har sitt på det tørre.

– Folk trodde de så brystvorter, men det var undertøyet som kunne skimtes.

Mens mange skeptikere langet ut på Twitter, er det også et stort antall seere som mener 49-åringen var feiende flott.

Det er som sagt ikke første gang talentdommeren vekker oppsikt – og får refs – for valg av antrekk på TV. I 2017 var denne kjolen stridens kjerne.

49-åringen jakter ikke kun på talenter. Hun er selv aktuell med debutplate – «Songs From My Heart».

