LANDEVEIENS RIDDER: Else Kåss Furuseth i «Sykkelsommer».

TV-anmeldelse «Sykkelsommer»: Småstressende sakte-TV

Når teknikken svikter, kan selv tapet-TV bli masete.

«Sykkelsommer»

Norsk sakte-TV serie

Premiere på NRK onsdag 5. juli

Prosjektledere: Thomas Hellum og Ingrid Langeland Olderbakk

Programledere: Else Kåss Furuseth, Andreas Wahl, Hans Solbakken, Kirsti Falch-Nilsen, Silje Nordnes, Ida Yasin Andersen, Julie Strømsvåg, Amir Horori, Nadia Hasnaoui

Else Kåss Furuseth, på god vei til å bli en nasjonalskatt og en audiovisuell landsmoder, fikk en utfordrende start som programleder i for- og ettermiddagsetappen i «Sykkelsommer»:

Det kombinerte sommershowet og sakte-TV programmet som skal flimre langsomt over skjermene våre denne og de to påfølgende ukene (onsdag til søndag).

Ikke sånn å forstå at selve syklingen var så krevende. Programlederen hadde klokelig gått for en el-sykkel. Nei, det var TV-teknikken som gjorde jobben hennes som reporter og programvert på to hjul vanskeligere enn den burde vært. Den sviktet fra første stund, i både lyd og bilde.

Bildet frøs og flakket. Verre: Mikrofonene hun var utstyrt med, mistet stadig kontakten. Spørsmålene forsvant, svarene ble borte for oss. «Vi tar en teknisk stopp», sa hun et stykke ut i det drøyt fem timer lange programmet. Men problemene vedvarte.

KVELDSARBEIDERE: Kirsti Falch-Nilsen (til venstre) og Silje Nordnes i «Sykkelsommer».,

Man skal ha en viss forståelse for at «Sykkelsommer» er et krevende program å avvikle. Det går direkte, og består utelukkende av bevegelige deler. Onsdag, i premiereprogrammet, var det dessverre mye som ikke klaffet.

Formålet er å lose oss gjennom naturskjønne turistveier i tre norske fylker: Nordland, Møre og Romsdal og Innlandet. Programlederen og dennes konvoi underholder oss på ambulerende vis på dagtid, syklende fra et sted til et annet. Onsdag: Langs Helgelandskysten, fra Brønnøysund til Tjøtta.

Om kveldene oppsummeres dagens begivenheter i et stasjonært sommerstudio-show. Programledere i inneværende uke er Silje Nordnes og Kirsti Falch-Nilsen.

SAKTE-TV SKAPERE: Thomas Hellum og Ingrid Langeland Olderbakk.

Ideen er god, klekket ut av selve hjernen bak sakte-TV formatet, Thomas Hellum. Det kan med rette hevdes at denne typen meditativ tapet-TV er nasjonen Norges store gave til TV-mediet. Tidligere prosjekter, som «Hurtigruta – minutt for minutt» (2011) og «Nasjonal vedkveld» (2013) har vakt internasjonal oppmerksomhet. Det har ikke vært ufortjent.

Det er med andre ord å håpe at de tekniske utfordringene lar seg løse, ideelt sett innen morgendagens sending. For «Sykkelsommer» er en interessant videreføring av konseptet. Når det fungerer, føles det som en blanding av «Norge rundt», «Amazing Race» og en 17.-mai-sending.

Litt mer oppjaget enn – tja, «Lakseelva – minutt for minutt» (2012), med flotte helikopter/drone-bilder, fakta og trivia, arkivopptak fra de aktuelle regionene, norskprodusert musikk med lokal forankring, et utvalg lokalpatrioter og bygdeoriginaler, samt flagg-veivende heiagjenger langs veien.

Det er TV i nasjonsbyggingens tjeneste. Helt fint.

LANDSKAP MED MIKROFONER: Eksempel på noe av teknikken som skal til for å lage ambulerende sommer-TV.

Men når teknikken svikter, uteblir den ønskede roen. Det som skal være avslappende timer foran skjermen, blir i stedet et stressmoment: Hva spurte hun om nå? Hva svarte han? Er det min TV det er noe galt med?

Deler av sendingen gikk som den skulle, og virket etter planen. «Sykkelsommer» er TV man kan duppe av til, eller bruke som akkompagnement til sesongbetonte huslige sysler: Vanne blomstene, mate fuglene.

Hvert femte eller tiende minutt kan man kaste øynene mot skjermen, fastslå at Norge er et vakkert land og hygge seg med de artige gjestene.

Skjedde det noe «dramatisk», bortsett fra at vi til tider hørte mer til folkene i produksjons-bussen enn menneskene på skjermen? Gudskjelov ikke. «Sykkelsommer» har ingen cliffhangere.

UTE OG SYKLER: Programleder-teamet som leder «Sykkelsommer».

Kåss Furuseth veltet ved innkjørsel til restauranten Hildurs Urterarium i Brønnøysund. Noen «vikinger», rett fra nærmeste historiske spel, stormet ut i veien og stoppet konvoien like før den nådde Forvik fergekai.

Programlederen intervjuet duoen Brothers om bord på en ferge, og delte et kyss med «Roy Harry Hansen», kjent fra «Himmelblå», på en annen. Været så ut til å bli bedre etter hvert som dagen skred frem.

Kveldssendingen startet med et nesten tre kvarter langt tilbakeblikk på dagens begivenheter. Hvilket vil være tilstrekkelig for de fleste. Falch-Nilsen fikk anledning til å intervjue en helt suveren gjest, 92 år gamle Aud Halsen Myhre, som jeg gjerne ser blir Norges neste statsminister. Ekteparet Iren Reppen og Hallvard Holmen var også koselige intervjuobjekter. Sistnevnte tok en trall.

Sekvensene så ut til å være innspilt tidligere på dagen, og Falch-Nilsen og Nordnes hadde en betydelig lettere programlederjobb enn Kåss Furuseth.

«Sommersykkel» strevde i teknisk motbakke onsdag. Det går seg nok til i løpet av dagene som kommer.