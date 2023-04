VÅTT OG KALDT: Kveldens episode av «Kompani Lauritzen» ender dramatisk da en av deltagerne velger å trekke seg. På bildet er tre av seks aspiranter som gjenstår; fra venstre Carina Dahl, Didrik Solli-Tangen og Grunde Myhrer.

Trekker seg fra «Kompani Lauritzen»: − Nå er jeg ferdig

Nest siste ukes øvelse i «Kompani Lauritzen» ble for tøff; vel tilbake på kasernen er aspirantene én færre.

Ikke les videre dersom du ikke vil vite innholdet i kveldens episode!

Årets utgave av «Kompani Lauritzen» nærmer seg slutten, og i kveld er det kun seks aspiranter igjen. Men før programmet – og øvelsen – er ferdig, forsvinner en av deltagerne allerede før dimmekampen lørdag.

– Nå er jeg ferdig. Nå vil jeg ikke mer.

Slik avslutter Iben Akerlie (35) sitt opphold i «Kompani Lauritzen». Da har hun og resten av aspirantene, fordelt på to lag, tilbrakt to døgn på en holme hvor de både måtte finne maten selv i fjæra (eller fiske) og tenne et bål som måtte holdes kontinuerlig ved like.

Det er test av hver enkelts viljestyrke som står i fokus i kveldens episode.

Iben Akerlie kommer på lag med Agnete Huseby og Tete Lidbom, og første del av villmarksturen i fiendeland går fint.

– Jeg synes det går bra. Jeg er ved godt mot enn så lenge, sier hun og legger til at hun «veldig gjerne vil komme ut på andre siden».

Det er når deltagerne må svømme tilbake til land fra holmen, med alt det tunge utstyret på ryggen, at det butter for flere, men spesielt for Akerlie.

SLITEN: Iben Akerlie innrømmer i en uttalelse at hun slet med motivasjonen hele veien. – Det var lite synlig for publikum fordi jeg alltid vil gjøre mitt beste i oppgavene som blir gitt og drives av konkurranse. Men mange av meddeltagerne mine så og fikk høre om det, og støttet meg.

Iben Akerlie har ikke ønsket å svare på spørsmål om hvorfor hun trakk seg, men har sendt en uttalelse via TV 2.

– Da jeg valgte å trekke meg, var det helt klart det beste for meg. Allerede under oppholdet på det øde berget gjorde jeg meg refleksjoner rundt det å ta avskjed. Det siste døgnet med Tete og Agnete var en veldig fin opplevelse – blant mange andre – og jeg hadde tidlig bestemt meg for å «ende på en topp». Da dalene der inne var mange, og kom uforutsigbart, skriver Akerlie i uttalelsen.

Det har kommet tydelig frem tidligere i sesongen at Iben Akerlie har hatt problemer med å bli filmet i situasjoner der hun har vært svært sliten. Dette er også noe hun er inne på i uttalelsen sin.

– Jeg verdsetter min personlige frihet i veldig høy grad. Oppholdet testet dette, og jeg følte mye ubehag ved å måtte oppgi så mye av bestemmelsesretten. I hovedsak slet jeg med å akseptere innskrenkningen av personlig frihet og å leve uten visshet om fremtiden, skriver hun.

Iben Akerlie sier likevel i kveldens program at hun «faktisk ikke er skuffet over meg selv». Oppholdet har gitt henne mye, skriver hun i sin uttalelse.

– Jeg lærte å tørre og tape, å akseptere det ukjente, og at noen ganger er meningen at det ikke er noe mening. Kanskje det likevel var det som felte meg. Når det ikke lenger føltes ut som jeg var der for meg selv, for egen måloppnåelse og utvikling, var det enda vanskeligere å holde motivasjonen oppe, skriver hun.

– Fra start av slet jeg med motivasjonen, noe som vedvarte en god del av oppholdet. Da jeg trakk meg var jeg utslitt, men også mettet og takknemlig.