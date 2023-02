KAROLINES KVELD: Lørdag er det Karoline Krügers kveld i «Hver Gang Vi Møtes» på TV 2. Fra venstre Isah, Freddy Kalas, Emma Steinbakken, Bjørn Eidsvåg, Ingebjørg Bratland og Kristian Kristensen.

Karoline Krüger om brutal kreft-beskjed: − Alt ble annerledes

Karoline Krüger (52) er ikke redd for å dele åpent om livets opp- og nedturer.

– Det er lettere å fortelle om vanskelige ting man har opplevd når man sitter rundt et bord slik vi gjør i et program som «Hver Gang Vi Møtes». Det er en utrolig intens opplevelse, sier Krüger og fortsetter:

– Og samtidig blir man lett truffet av en emosjonell bølge i slike sammenhenger – og da er ikke tårene langt unna.

Lørdag er det Karoline Krügers kveld i «Hver Gang Vi Møtes» på TV 2. Her deler hun blant annet åpent om kreftdiagnosen hun fikk i 2010 og da ektemannen Sigvart Dagsland var involvert i en alvorlige bilulykke i 2018.

Krüger er mest kjent fra da hun vant Melodi Grand Prix i 1988 med låten «For vår jord» av Anita Skorgan. Hun kom også på femteplass i Eurovision Song Contest samme år. Siden har hun spilt i en rekke musikaler og etablert seg som komponist og låtskriver. Hun er gift med artist Sigvart Dagsland.

RUNDLURT: Karoline visste ingenting om at ektemannen Sigvart Dagsland skulle dukke opp: – Han hadde lagt inn en masse avtaler i vår felles kalender med forskjellige håndverkere slik at jeg ikke skulle skjønne at han skulle dukke opp.

– Sigvart er det edleste som finnes for meg. Han er min klippe. For meg er det et lykketreff å ha gått gjennom de oppturene og nedturene vi har hatt i vårt liv sammen med ham, sier Karoline Krüger i programmet.

Hun forteller om den brutale beskjeden det var å få vite at hun hadde fått kreft for 13 år siden. Beskjeden hun fikk om at alt kommer til å bli annerledes. Å måtte fortelle det til ektemannen, til de to døtrene, til foreldrene.

EIDSVÅG OG DAGSLAND: Det var Bjørn Eidsvåg som sørget for at Sigvart Dagsland dukket opp på Karoline Krügers store kveld.

– Klart alt ble annerledes. Men jeg husker Sigvart tok det på strak arm. Jeg husker han sa at blir du borte, kommer vi til å klare oss. Men det blir veldig kjedelig uten deg. Da sa han to ting på samme tid. Det var egentlig ganske fint sagt, forteller Karoline Krüger i «Hver Gang vi møtes».

Den gangen var det Sigvart Dagsland som var hennes støtte, hennes pårørende. I 2018 ble rollene helt snudd opp ned.

– Han ble rammet av en alvorlig bilulykke. Jeg kjente på skrekken, frykten da jeg snakket med han på telefonen. Husker han sa at vi fikser dette. Du er her. Å være pårørende er skikkelig krevende det også.

LIVSREISEN: – Jeg synes ikke det er så vanskelig å fortelle om det som skjedde i disse årene. Det er en del av min livsreise, sier Karoline Krüger.

Det er ikke første gangen hverken Karoline Krüger eller Sigvart Dagsland snakker om de tunge og tøffe periodene i livet.

– Jeg synes ikke det er så vanskelig å fortelle om det som skjedde i disse årene. Det er en del av min livsreise. Når man først eier ordet i det offentlige rom, er det meningsfylt å snakke om noe andre kan ha en form for glede eller utbytte av også, sier Krüger.

Men samtidig er hun glad for at de tøffe periodene i livet, enten det handler om sykdom eller den dramatisk ulykken, hører fortiden til.

– Jentene våre er blitt 20 og 25 år. Jeg har gått fra å være småbarnsmor til å ha flotte voksne jentevenner. Jeg spiller siste forestilling av «Chess», går snart i gang med «Mamma Mia». Til sommeren blir det Kristin Lavransdatter i en storslått musikal på Akershus festning. Livet har aldri vært så interessant som nå, sier hun.

