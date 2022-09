I RETTEN: Andreas Østerøy i retten i Trømsø tidligere denne måneden.

Mann dømt for vold mot «Ex on the Beach»-kjendis Andreas Østerøy

En mann i 20-årene er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for grov kroppskrenkelse mot reality-profil Andreas Østerøy (26).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres.

NRK var først ute med å melde om dommen, som var enstemmig.

Mannen var tiltalt for grov kroppskrenkelse, og i retten erkjente han ikke straffskyld. Forsvareren la ned påstand om frifinnelse.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med mannens forsvarer.

Den dømte må i tillegg betale saksomkostninger.

I dommen skriver tingretten at det er «funnet bevist utover enhver rimelig tvil» at den nå dømte mannen er skyldig i henhold til tiltalen.

Retten konkluderte med at volden avr motivert av fornærmedes legning.

– Skummelt

Saken gikk for retten forrige uke, og VG snakket med Østerøy etter at han inntok vitneboksen.

– Det var veldig ubehagelig og veldig skummelt. Det var skummelt å se personen igjen i dag, jeg fikk jo alle minnene tilbake. Jeg prøvde holde masken, men skalv i bena, sa han til VG tirsdag forrige uke.

Grov kroppskrenkelse

Ifølge politiet ble Østerøy utsatt for grov kroppskrenkelse med en paraply på en Narvesen-kiosk i februar i år.

Tiltalte, en mann i 20-årene, stakk uten foranledning en paraply mellom rumpeballene til Østerøy, ifølge tiltalen.

– Det var hardt og veldig vondt. Etter han stappet den inn sa han «du liker det vel du», forklarte Østerøy på telefon til VG etter rettsmøtet i forrige uke.

Mannen skal ifølge tiltalen ha uttalt at Østerøy var «ultragay», at han kom til «å brenne i helvete fordi han var homofil og kristen», samt lignende nedsettende utsagn om Østerøys seksuelle legning.

Les også Realityprofil Andreas Østerøy: – Skummelt å se personen igjen Politiet mener «Ex on The Beach»-profil Andreas Østerøy (26) ble utsatt for grov vold med paraply.

Den nå dømte mannen sendte dagen etter voldsepisoden en melding på Instagram til Østerøy, der han beklaget oppførselen sin.

Østerøy opplevde det likevel som om mannen ikke tok ansvar i retten.

– Forsvarer la det frem som at handlingen var dårlig humor, men det er ikke noe morsomt, dette handler om så mye mer, uttalte Østerøy til VG før dommen falt.

Statsadvokat Kirsti Jullum Jensen har uttalt om tiltalen til Nordlys at ingen skal måtte finne seg i hatkriminalitet på grunn av hvem man er som person.

– Allmennpreventivt er det viktig å reagere på dette, både for at folk skal anmelde denne type saker, men også for å vise at vi ikke vil ha et samfunn der aksepterer denne type holdninger, sier Jensen til avisen.