2008: Paul Gadd, best kjent som Gary Glitter, her avbildet i 2012.

Netflix lager serie om overgrepsdømte Gary Glitter

Livet til den falmede rockestjernen Gary Glitter (78) skal brettes ut på TV.

Netflix bekrefter ifølge Variety at en dokumentarserie i tre deler er under arbeid. Den foreløpige tittelen på prosjektet er «Haunting Gary Glitter».

78-åringen ble i forrige måned løslatt etter å ha sonet åtte år bak murene i Dorset.

Britiske Gary Glitter, som egentlig heter Paul Francis Gadd, ble i 2015 funnet skyldig i en rekke overgrep mot tre unge jenter på 70-tallet.

Jentene var 10, 13 og 16 år gamle da overgrepene skjedde.

Glitter ble dømt til 16 års fengsel for blant annet voldtektsforsøk, utuktige handlinger, og for å ha dopet ned jenter for å kunne utnytte dem seksuelt.

Protester

I tråd med britisk lov, ble han løslatt på prøve etter å ha sonet halve dommen. Løslatelsen skapte store protester i Storbritannia, og mange demonstrerte utenfor hotellet der han bodde etter å ha forlatt fengselet, meldet The Independent.

I den kommende dokumentaren har produsentene snakket med reportere som har fulgt Glitters liv, karriere og fall – samt dekket både denne rettssaken og tidligere saker. Det loves innsyn i en rekke upublisert materiale.

LØSLATT: Bilen med Gary Glitter forlater her fengselet i Portland, Dorset, 3. februar i år.

Dommen var nemlig ikke den første for Glitter. I 2005 ble han dømt til fengsel i Vietnam etter å ha hatt forgrepet seg på to jenter på 11 og 12 år. Han sonet tre år bak murene i Vietnam, før han returnerte til hjemlandet.

Sommeren 2014 ble Glitter pågrepet på nytt, i sitt eget hjem i London.

Variety skriver at også noen av Glitters ofre deltar i dokumentaren. Sam Hobkinson har regi på prosjektet, mens Sanjay Singhal og selskapet Voltage Films er produsenter.

Rockeren var i sin tid en av Storbritannias mest populære artister, med 21 hitsingler, og over 20 millioner solgte plater. Blant hitlåtene var «Rock’n’ Roll» og «I’m The Leader Of The Gang».

EKS-ROCKER: Gary Glitter, her i London i 2000.