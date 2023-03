VELKOMMEN: Per Sandberg og Bahareh Letnes har fått sitt eget hotell – i Halden.

TV-anmeldelse «Per og Bahares Grand Hotel»: Vanlige overnattingsgester

Hotelldrivere i egen klasse. Hotellserie i litt under middels klasse.

Per og Baharehs Grand Hotel

Norsk dokumentarserie i 12 deler

Regi: Mila Korbo

Idé og forteller: Kristopher Schau

Premiere på TV 2 mandag 6. mars.

Sendes på TV 2 mandag, tirsdag og onsdag

D-en i logotittelen til «Per og Baharehs Grand Hotel» henger litt på skakke. Akkurat som det ene neonskiltet utenfor bygget i virkeligheten har sett sine bedre dager. Sånn i tilfelle noen skulle tro at alt var på stell på Haldens Grand Hotel.

Dette ufrivillige rimet rimer heller dårlig med det som faktisk vises i denne serien.

Historien om hvordan «Skal Vi Danse»-deltager Bahareh Letnes og tidligere FrP-politiker, eksstatsråd og «Farmen Kjendis»-deltager Per Sandberg havnet som bestyrere av Grand Bar og påfølgende Grand Hotel i byen ved Iddefjorden bør være velkjent.

Du vil ikke tro hva som skjedde etterpå. Det er nemlig ikke særlig mye.

Selv om PRen selger det inn som Haldens svar på «Hotell i Særklasse»: Vi er på alle vis ganske langt fra Basil Fawlty. Og enda lenger fra hotellene i «White Lotus».

KREMGUL: Grand Hotel i Halden har sett sine bedre dager. Det skal Per Sandberg og Bahareh Letnes gjøre noe med.

Per Sandberg og Bahareh Letnes har helt ordinære hotelldriftsutfordringer som lekkende toaletter, lyspærer som må skiftes og skitne tak. De løses på helt ordinært vis.

Trekkplaster og gallionsfigur er kanskje ikke tidenes kløpper i bookingsystemet. Men han har fått Dahls på tappetårnet og vet at det meste kan løses med et godt smil og en jovial prat.

I løpet av de fire episodene VG har fått se virker det som om serieskaperne har tenkt at dette kan bli utrolig skranglete og gøy.

Dessverre for dem er driften særdeles hverdagslig. Sandberg og Letnes fremstår som to entusiastiske og smittende blide mennesker med hver sitt tunnelsyn. Å ta over et hotell virker som den komplette galskap, uansett hvor det er, men disse to får det faktisk til å virke mer gjennomtenkt enn man skulle tro.

Så perfekt internbalansert at den ene kun tar til seg de negative TripAdvisor-kommentarene, mens den andre tolker de positive overstrømmende og begeistret.

BAR: Det begynte med bar. Så tok Sandberg og Bahareh Letnes over hele hotellet.

Forteller Kristopher Schau omtaler stedet dialektkonsekvent som Grang hotell og har fått noen ganske tørre, på grensen til selvantennelige, punchliner.

Siden serien er spredd over 12 episoder blir fortellingen for tynn, og baserer seg vel mye på at noe, bare et eller annet, samme hva, skal skje.

Når nesten ingenting skjer, gjøres overtydelige regigrep, som å dra inn Lilli Bendriss for å lete etter spøkelser og sende Sandberg og Letnes ut på partur der Letnes ser på Sandberg bader i et nærliggende badevann.

Et underbemannet, passe skakkjørt, men rimelig løsningsorientert hotell drevet av et tidligere regjeringsmedlem er egentlig en knakende god idé til god reality-doku.

Per Sandberg og Bahareh Letnes hadde derimot fortjent mer room service enn dette.

Anmelderen har sett fire episoder